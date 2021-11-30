В EMA сказали, когда могут появиться вакцины от Омикрона

В EMA рассказали, когда может быть одобрена вакцина от Омикрона / Reuters

Вакцины, которые будут использовать против нового штамма коронавируса Омикрон, могут одобрить в течение 3-4 месяцев. При этом пока неизвестно, защищают ли от нового варианта вируса препараты, которыми прививают людей сейчас.

Сроки возможного одобрения вакцины назвали в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщает CNN. Исполнительный директор агентства Емер Кук отметил, что сначала нужно провести лабораторные испытания, которые позволят понять, насколько нынешние вакцины эффективны от Омикрона. На такие испытания понадобится две недели.

В EMA будут следить за тем, какая ситуация с Омикроном будет складываться в Европе. Если же существующие вакцины не будут помогать, компаниям-производителям придется адаптировать свои препараты к новому штамму.

"Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев", – добавил Кук.

По словам исполнительного директора агентства, EMA постоянно находится на связи с производителями и регулирующими органами, чтобы понимать, что они будут готовы к такой ситуации.

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Напомним, ранее в компании Moderna заявили, что эффективность имеющихся вакцин значительно снижается перед новым штатом коронавируса Омикрон, и поэтому в ближайшее время придется "переделывать" вакцину.

В то же время в Китае назвали опасные особенности Омикрона. Новый штамм коронавируса имеет много мутаций, более "живучий", быстрее распространяется и обладает способностью обходить иммунитет.

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