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В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

1 января 2022, 22:20
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Ребенка с предварительным диагнозом "травма головы" отвезли в областную детскую больницу.

В Днепре произошла авария

В Днепре при столкновении трех автомобилей одно из транспортных средств перевернулось на крышу. В салоне находились женщина и годовалый ребенок, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил столкновение с автомобилями Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения Volkswagen Golf перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

В этом авто находились 34-летняя женщина и мальчик 2020 года рождения. До прибытия сотрудников ГСЧС женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.

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Пострадавшую с предварительным диагнозом "перелом ноги" госпитализировали. Ребенка с предварительным диагнозом "травма головы" отвезли в областную детскую больницу.

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Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Ранее Главред писал о том, что на Буковине в новогоднюю ночь случилась трагедия. В селе Карапчев произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.

23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением. В итоге, транспортное средство слетело с дороги и врезалось в дерево. Его 30-летний пассажир скончался на месте.

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