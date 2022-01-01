В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

Ребенка с предварительным диагнозом "травма головы" отвезли в областную детскую больницу.
В Днепре при столкновении трех автомобилей одно из транспортных средств перевернулось на крышу. В салоне находились женщина и годовалый ребенок, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил столкновение с автомобилями Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения Volkswagen Golf перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.
В этом авто находились 34-летняя женщина и мальчик 2020 года рождения. До прибытия сотрудников ГСЧС женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.
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Пострадавшую с предварительным диагнозом "перелом ноги" госпитализировали. Ребенка с предварительным диагнозом "травма головы" отвезли в областную детскую больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Ранее Главред писал о том, что на Буковине в новогоднюю ночь случилась трагедия. В селе Карапчев произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.
23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением. В итоге, транспортное средство слетело с дороги и врезалось в дерево. Его 30-летний пассажир скончался на месте.
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