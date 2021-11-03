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В Днепре ребенок проглотил булавку: как спасали малыша

3 ноября 2021, 02:07
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Ребенок проглотил булавку, и во время диагностического эндоскопического исследования оказалось, что она подкололась к трахее.

В Днепре малыш проглотил шпильку

В Днепре в больницу попал ребенок, который проглотил булавку и она оказалась в дыхательных путях. Шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение, сообщается на странице Днепропетровской областной детской больницы.

Ребенок проглотил булавку, и во время диагностического эндоскопического исследования оказалось, что она подкололась к трахее.

Доставали посторонний предмет целая бригада медиков. Сначала они пытались ее достать с помощью "петли", но шпилька начала "мигрировать" вниз дыхательными путями. Там до правого бронха она підкололася к сегментарной бронхи и через неосторожное движение могло стать причиной осложнений.

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По словам медиков, они просчитали разные варианты развития событий и приняли крайне нестандартное решение, а именно ввести через жесткий бронхоскоп гибкий бронхоскоп.

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Поэтому после некоторых осторожных и медленных манипуляций им удалось удалить злосчастную шпильку из дыхательных путей маленького пациента и почти не травмируя слизистую ни бронха, ни трахеи.

Маленький пациент пробыл ночь в больнице, а наутро его выписали домой.

"Всего участие в этой остросюжетной "спецоперации" сверхсложного удаления инородного тела принимали почти два десятка специалистов Днепропетровской областной детской клинической больницы - анестезиологи, реаниматологи, хирурги, эндоскописты", - написали медики.

Ранее Главред писал о том, что в Виноградове Закарпатской области ребенок получил химические ожоги из-за игрушки. Как рассказала мама ребенка, мальчик раскусил ее. По словам матери, ее 4-летний сын ранее в рот ничего запрещенного не брал. Однако решил раскусить игрушку, внутри которой была жидкость.

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