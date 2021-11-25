В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста: инструкция

В Дії можно сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста / Минцифры

По состоянию на 25 ноября в красной зоне карантина находятся большая часть Украины, в том числе и Киев. Посетить кафе, ресторан, фитнес-клуб и другие общественные места можно при наличии COVID-документов, один из таких – отрицательный ПЦР-тест.

С сегодняшнего дня в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат по ПЦР-тесту. Документ будет действителен в течение 72 часов после тестирования. Сертификаты на основе ПЦР-теста доступны в "Дії" для Android и iOS.

Чтобы сгенерировать такой документ, в приложении "Дія" выберите "Услуги" – "COVID-сертификаты" – "Тип COVID-сертификата". Таким сертификатом можно пользоваться, кроме прочего, в "желтой" и "красной" зоне.

Фото: скриншот

Напомним, что с 24 сентября на портале "Дія" появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в приложении запустили возможность создать сертификат о выздоровлении. Украинские сертификаты признал ЕС, так что ими можно пользоваться во время путешествий.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

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В Украине ужесточают проверку COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава. Власти хотят получить от украинцев реальную вакцинацию, а не поддельный сертификат.

За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

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