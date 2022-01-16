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В Черновцах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

16 января 2022, 21:54

Факт взрыва газа на третьем этаже по вышеуказанному адресу подтвердился, по сообщению патрульной полиции Черновцов.

В Черновцах взорвался газ в жилом доме / Молодой буковинец

В жилом доме в Черновцах сегодня прогремел мощный взрыв газа - в 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15, сообщает местное издание Молодой буковинец.

Факт взрыва газа на третьем этаже по вышеуказанному адресу подтвердился, по сообщению патрульной полиции Черновцов. Предварительно, пострадало два человека.

На месте работают скорая и пожарная служба. Патрульные обеспечивают охрану общественного порядка и следят за сохранностью имущества жильцов.

Жители всего дома эвакуируются.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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