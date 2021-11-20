В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги.
В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.
Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.
В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.
Ранее сообщалось, что погода в Украине на Новый год 2022 будет морозной, но на снег можно не надеяться. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
По ее словам, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов.
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