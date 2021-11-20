В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

В Черниговской области деревья попадала на трассы

В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.

В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на Новый год 2022 будет морозной, но на снег можно не надеяться. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов.

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