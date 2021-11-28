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В Черкасской области в ДТП девушке оторвало руку

28 ноября 2021, 21:18
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Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

В Черкассах произошло ДТП / Нацполиция

В Черкасской области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии, 20-летней пассажирке ЗАЗ-1102 оторвало руку, сообщает сайт ГУНП Черкасщины.

ДТП произошло вблизи села Шрамовка 27 ноября около 12:30

По данным правоохранителей, 43-летний водитель ЗАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

Пассажирка легковушки получила телесные повреждения – ей оторвало руку. Девушку доставили в реанимацию в Драбовскую центральную районную больницу.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть или тяжелые телесные повреждения). Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами на три года.

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Напомним, в Кривом Роге произошла автомобильная авария с участием маршрутки и трамвая, и в результате которой пострадал пешеход - 15-летний подросток. Он в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

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ДТП Черкассы масштабная авария
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