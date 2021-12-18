В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

В Черкасской области девушка убила мужчину / фото Нацполиции

В Черкасской области произошла трагедия - 16-летняя девушка до смерти забила 43-летнего мужчину, говорится на сайте местной Нацполиции.

По информации копов, в селе Новое Мисто Уманского района 15 декабря во дворе собственного домовладения обнаружили мертвым местного жителя. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.

Следствие установило, что 43-летнего мужчину избила 16-летняя девушка. Она пришла в гости и у нее возник конфликт с отчимом подруги.

"Юнка била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В содеянном правонарушительница призналась", - говорится в сообщении.

Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, в Киеве копы задержали женщину, совершившую ужасный поступок. Она собственноручно задушила ремнем свою дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном так, как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

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