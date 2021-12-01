В Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглу

В Черкассах провели сложную операцию

В Черкассах в областной детской больнице вытащили иглу из дыхательных путей ребенка. Инородное тело медики изъяли слаженно и оперативно, сообщается на странице медучреждения в Facebook.

Команда врачей и медсестер сработала слаженно и максимально оперативно, поэтому все завершилось удачно.

"+1 спасенная маленькая жизнь на счету нашей команды. Специалисты хирургического, приемного и анестезиологического отделения изъяли инородное тело из дыхательных путей ребенка", - рассказали медики.

Также врачи рассказали, чего нельзя делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути ребенка. Запрещено:

бить малыша по спине

самостоятельно извлекать инородное тело.

Некоторые особенности здоровья ребенка могут повышать риски удавления. Например, это трудности с глотанием, неврологические и мышечные заболевания.

"Анатомически дыхательные пути ребенка малого размера. Тем более малыши часто учитывая возраст не способны тщательно пережевывать пищу. Удары по спине, попытки "вслепую" вытащить инородное тело руками, переворачивание ребенка и встряхивание его могут привести к полному удушению или травмам", - сказали медики.