В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

Между этими двумя профессиями существуют различия в отношении образования и профессиональной подготовки, а также функций, которые они выполняют.

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В чем разница между психологом и психотерапевтом / Коллаж Главред, фото Pixabay

Различить психотерапевтов и психологов может быть сложно, поскольку оба являются специалистами в области психического здоровья, которые обычно работают с пациентами, сталкивающимися с проблемами эмоционального или психического здоровья.

Однако между этими двумя профессиями существуют различия в отношении образования и профессиональной подготовки, а также функций, которые они выполняют. В этой статье мы объясняем различия между психотерапевтами и психологами.

В каком случае надо идти к психотерапевту?

Психотерапевты – это медицинские специалисты, которые обучены помогать людям с эмоциональными проблемами. В зависимости от образования, подготовки и области специализации они могут работать психиатрами, поведенческими терапевтами, психологами или социальными работниками.

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Психотерапевты обычно помогают людям преодолеть стрессовые периоды в жизни или справиться с эмоциональными проблемами и проблемами в отношениях.

Они также могут помочь людям управлять и преодолевать привычки и действия, которые вызывают проблемы в их профессиональной и личной жизни. Многие психотерапевты работают исключительно с отдельными людьми, леча пациентов индивидуально.

Однако большинство из них также имеют право работать с парами, семьями и даже с большими группами сотрудников.

Специалисты из самых разных медицинских областей могут иметь квалификацию для работы психотерапевтами. Многие практикующие психотерапевты получили образование и подготовку психиатров или психологов.

Это также могут быть другие специалисты в области психического здоровья, прошедшие обширную специальную подготовку в области психотерапии.

Некоторые медицинские психотерапевты получили образование и подготовку, необходимые для того, чтобы стать полностью квалифицированными врачами. Эти специалисты, как правило, получили университетское образование по психиатрии, а затем продолжили специальную подготовку по психотерапии, которая длится от трех до четырех лет. Медицинские психотерапевты сосредотачивают свое внимание прежде всего на психотерапевтическом лечении пациентов с диагнозом психических заболеваний.

Психотерапию часто называют "разговорной терапией". Оно может принимать различные формы и фокусироваться на нескольких различных подходах и целях.

Что лечит врач психотерапевт

Психотерапевт занимается лечением заболеваний психики легкой или средней степени тяжести. Такие заболевания могут быть обусловлены детскими травмами психики, наследственной предрасположенностью или стрессами.

Когнитивно-поведенческая терапия

Психоаналитическая терапия

Психодинамическая терапия

Системная и семейная психотерапия.

Искусство и игровая терапия

Гуманистическая и интегративная психотерапия

Гипно-психотерапия

Экспериментальная конструктивистская терапия

Как понять нужен психолог психотерапевт или психиатр?

Психологи – это медицинские работники, имеющие докторскую степень в области психологии. Они специализируются в первую очередь на области медицинской помощи, известной как разговорная терапия, и обычно имеют обширную подготовку в области психологической диагностики и тестирования.

Многие психологи также имеют квалификацию для проведения исследовательских процедур. Многие психологи, которые занимаются исследованиями, ищут работу в академических учреждениях или исследовательских учреждениях и предпочитают получить степень доктора философии в области психологии.

Психология в основном занимается изучением людей. Психологи сосредотачивают внимание прежде всего на том, как люди думают и действуют, а также на том, как они взаимодействуют с другими людьми и реагируют на внешние и внутренние условия.

Психология обычно занимается всеми аспектами человеческого поведения, а также мыслями, чувствами и мотивациями, которые управляют этим поведением и влияют на него.

Одним из наиболее важных аспектов психологии является ее внимание к нормальным функциям человеческого разума. С этой целью оно предполагает изучение того, как люди усваивают идеи и запоминают события и людей, а также психологического развития детей.

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