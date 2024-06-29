УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

Алена Кюпели
29 июня 2024, 13:07
25
Между этими двумя профессиями существуют различия в отношении образования и профессиональной подготовки, а также функций, которые они выполняют.
В чем разница между психологом и психотерапевтом
В чем разница между психологом и психотерапевтом / Коллаж Главред, фото Pixabay

Различить психотерапевтов и психологов может быть сложно, поскольку оба являются специалистами в области психического здоровья, которые обычно работают с пациентами, сталкивающимися с проблемами эмоционального или психического здоровья.

Однако между этими двумя профессиями существуют различия в отношении образования и профессиональной подготовки, а также функций, которые они выполняют. В этой статье мы объясняем различия между психотерапевтами и психологами.

В каком случае надо идти к психотерапевту?

Психотерапевты – это медицинские специалисты, которые обучены помогать людям с эмоциональными проблемами. В зависимости от образования, подготовки и области специализации они могут работать психиатрами, поведенческими терапевтами, психологами или социальными работниками.

видео дня

Психотерапевты обычно помогают людям преодолеть стрессовые периоды в жизни или справиться с эмоциональными проблемами и проблемами в отношениях.

Они также могут помочь людям управлять и преодолевать привычки и действия, которые вызывают проблемы в их профессиональной и личной жизни. Многие психотерапевты работают исключительно с отдельными людьми, леча пациентов индивидуально.

Однако большинство из них также имеют право работать с парами, семьями и даже с большими группами сотрудников.

Специалисты из самых разных медицинских областей могут иметь квалификацию для работы психотерапевтами. Многие практикующие психотерапевты получили образование и подготовку психиатров или психологов.

Это также могут быть другие специалисты в области психического здоровья, прошедшие обширную специальную подготовку в области психотерапии.

Некоторые медицинские психотерапевты получили образование и подготовку, необходимые для того, чтобы стать полностью квалифицированными врачами. Эти специалисты, как правило, получили университетское образование по психиатрии, а затем продолжили специальную подготовку по психотерапии, которая длится от трех до четырех лет. Медицинские психотерапевты сосредотачивают свое внимание прежде всего на психотерапевтическом лечении пациентов с диагнозом психических заболеваний.

Психотерапию часто называют "разговорной терапией". Оно может принимать различные формы и фокусироваться на нескольких различных подходах и целях.

Что лечит врач психотерапевт

Психотерапевт занимается лечением заболеваний психики легкой или средней степени тяжести. Такие заболевания могут быть обусловлены детскими травмами психики, наследственной предрасположенностью или стрессами.

  • Когнитивно-поведенческая терапия
  • Психоаналитическая терапия
  • Психодинамическая терапия
  • Системная и семейная психотерапия.
  • Искусство и игровая терапия
  • Гуманистическая и интегративная психотерапия
  • Гипно-психотерапия
  • Экспериментальная конструктивистская терапия

Как понять нужен психолог психотерапевт или психиатр?

Психологи – это медицинские работники, имеющие докторскую степень в области психологии. Они специализируются в первую очередь на области медицинской помощи, известной как разговорная терапия, и обычно имеют обширную подготовку в области психологической диагностики и тестирования.

Многие психологи также имеют квалификацию для проведения исследовательских процедур. Многие психологи, которые занимаются исследованиями, ищут работу в академических учреждениях или исследовательских учреждениях и предпочитают получить степень доктора философии в области психологии.

Психология в основном занимается изучением людей. Психологи сосредотачивают внимание прежде всего на том, как люди думают и действуют, а также на том, как они взаимодействуют с другими людьми и реагируют на внешние и внутренние условия.

Психология обычно занимается всеми аспектами человеческого поведения, а также мыслями, чувствами и мотивациями, которые управляют этим поведением и влияют на него.

Одним из наиболее важных аспектов психологии является ее внимание к нормальным функциям человеческого разума. С этой целью оно предполагает изучение того, как люди усваивают идеи и запоминают события и людей, а также психологического развития детей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье психическое здоровье
Реклама

Главное за день

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:15 Украина
Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:52 Украина
Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

12:00 Деньги
Все главные новости
Реклама

Популярное

Второй тур дебатов с Трампом и выход из гонки : Байден принял решение – CNN 4072

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 3987

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

У мужа подсасывала : Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера 2265

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы 1985

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

Последние новости

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньги

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

Реклама
12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

11:25

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

11:11

Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плодыВидео

11:02

Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

10:47

Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации

Реклама
10:28

Ситуация меняется: Кулик оценил последствия для Украины от дебатов Байдена и Трампа

09:54

От Байдена требуется самопожертвование – отказ от номинированиямнение

09:31

Гороскоп на июль 2024: Раков ждет сногсшибательная новость, прибыль и подарокВидео

09:22

Украина получит новый пакет военной помощи от США: что в него войдет - Reuters

09:00

Угроза блэкаута: астролог предсказал, сможет ли Россия оставить Украину зимой без света и теплаВидео

08:48

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

08:26

ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях: в ISW заявили о новом наступлении РФ

07:39

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

07:14

Две полоски: Началджиоглу и его подруга показали положительный тест на беременность

05:36

Гороскоп на июль 2024: Близнецы станут везунчиками месяца - что их ждетВидео

05:10

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

04:34

Большинство годами делало ошибку: женщина показала, как правильно клеить пластырьВидео

03:20

СМИ рассказали, почему и когда треснул брак Лопес и Аффлека

02:40

Большинство об этом забывает: три скрытые функции авто - водителям на заметкуВидео

02:00

"Сводила маму": Тоня Матвиенко побывала в интересном месте с дочерью

01:30

"Народ ликует": в РФ продвинули "поэта" за нацистские стихи о фюрере Путине

00:41

Почему рис не рассыпчатый: шеф-повар раскрыл секрет идеального приготовления

28 июня, пятница
23:47

Жесткий шторм "трусит" страну: Украину накрыла почти 8-балльная магнитная буря

22:41

Участник группы Kazka мобилизовался в ряды ВСУ

22:27

Как правильно сушить фрукты на воздухе, если нет сушилки: действенные советыВидео

Реклама
22:13

РФ платит наличными: киллерам пилота Кузьминова оплатили гонорар в Вене — WSJ

22:09

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - ЗеленскийФото

21:54

У Трампа новый "план прекращения войны" в Украине: в Reuters озвучили детали

21:27

Замена Байдена перед выборами: эксперт озвучил неожиданный сценарий

20:58

РФ выбрала главную цель на востоке: в ВСУ назвали три опасных направления

20:27

Что нужно для того, чтобы делать шоколад и побаловать потом рот сладостямиВидео

20:18

Синоптики объявили штормовое предупреждение: возвращают грозы, град и шквалы

20:03

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: специалисты предупредили о рисках

19:59

Дебаты Байдена и Трампа: эксперт пояснил, помещают ли экс-президенту суды

19:29

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять