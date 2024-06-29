В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

Различить психотерапевтов и психологов может быть сложно, поскольку оба являются специалистами в области психического здоровья, которые обычно работают с пациентами, сталкивающимися с проблемами эмоционального или психического здоровья.
Однако между этими двумя профессиями существуют различия в отношении образования и профессиональной подготовки, а также функций, которые они выполняют. В этой статье мы объясняем различия между психотерапевтами и психологами.
В каком случае надо идти к психотерапевту?
Психотерапевты – это медицинские специалисты, которые обучены помогать людям с эмоциональными проблемами. В зависимости от образования, подготовки и области специализации они могут работать психиатрами, поведенческими терапевтами, психологами или социальными работниками.
Психотерапевты обычно помогают людям преодолеть стрессовые периоды в жизни или справиться с эмоциональными проблемами и проблемами в отношениях.
Они также могут помочь людям управлять и преодолевать привычки и действия, которые вызывают проблемы в их профессиональной и личной жизни. Многие психотерапевты работают исключительно с отдельными людьми, леча пациентов индивидуально.
Однако большинство из них также имеют право работать с парами, семьями и даже с большими группами сотрудников.
Специалисты из самых разных медицинских областей могут иметь квалификацию для работы психотерапевтами. Многие практикующие психотерапевты получили образование и подготовку психиатров или психологов.
Это также могут быть другие специалисты в области психического здоровья, прошедшие обширную специальную подготовку в области психотерапии.
Некоторые медицинские психотерапевты получили образование и подготовку, необходимые для того, чтобы стать полностью квалифицированными врачами. Эти специалисты, как правило, получили университетское образование по психиатрии, а затем продолжили специальную подготовку по психотерапии, которая длится от трех до четырех лет. Медицинские психотерапевты сосредотачивают свое внимание прежде всего на психотерапевтическом лечении пациентов с диагнозом психических заболеваний.
Психотерапию часто называют "разговорной терапией". Оно может принимать различные формы и фокусироваться на нескольких различных подходах и целях.
Что лечит врач психотерапевт
Психотерапевт занимается лечением заболеваний психики легкой или средней степени тяжести. Такие заболевания могут быть обусловлены детскими травмами психики, наследственной предрасположенностью или стрессами.
- Когнитивно-поведенческая терапия
- Психоаналитическая терапия
- Психодинамическая терапия
- Системная и семейная психотерапия.
- Искусство и игровая терапия
- Гуманистическая и интегративная психотерапия
- Гипно-психотерапия
- Экспериментальная конструктивистская терапия
Как понять нужен психолог психотерапевт или психиатр?
Психологи – это медицинские работники, имеющие докторскую степень в области психологии. Они специализируются в первую очередь на области медицинской помощи, известной как разговорная терапия, и обычно имеют обширную подготовку в области психологической диагностики и тестирования.
Многие психологи также имеют квалификацию для проведения исследовательских процедур. Многие психологи, которые занимаются исследованиями, ищут работу в академических учреждениях или исследовательских учреждениях и предпочитают получить степень доктора философии в области психологии.
Психология в основном занимается изучением людей. Психологи сосредотачивают внимание прежде всего на том, как люди думают и действуют, а также на том, как они взаимодействуют с другими людьми и реагируют на внешние и внутренние условия.
Психология обычно занимается всеми аспектами человеческого поведения, а также мыслями, чувствами и мотивациями, которые управляют этим поведением и влияют на него.
Одним из наиболее важных аспектов психологии является ее внимание к нормальным функциям человеческого разума. С этой целью оно предполагает изучение того, как люди усваивают идеи и запоминают события и людей, а также психологического развития детей.
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