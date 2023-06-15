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В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответом

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 18:29 обновлено 15 июня, 18:35
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Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своей речи.
Авраменко
В чем разница между книгой и книжкой? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как надо называть сброшурованное в одно целое определенное количество печатных листов: книга или книжка.

"Как правильно сказать: "книга з анекдотами" или "книжка з анекдотами"? Конечно же "книжка з анекдотами". Почему? Потому что слово "книга" имеет оттенок торжественности, возвышенности. Поэтому смешно звучит соединение слов "книга з анекдотами", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, книга – это грубый фолиант, она большая по размеру. Поэтому энциклопедию, большой подарочный альбом с репродукциями картин, юбилейное издание "Кобзаря" называют книгами.

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответом
скриншот

"Кстати, книгой также называют гроссбух (бухгалтерскую книгу), а также кассовую книгу, книгу учета товаров, книгу жалоб. А все остальные – это книжки", - пояснил Авраменко.

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответом
скриншот

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своей речи.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал о колоритных фразеологизмах:

Смотрите больше интересных уроков от Авраменко:

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