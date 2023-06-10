УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В чем польза варенья из одуванчиков и как его приготовить

Сергей Кущ
10 июня 2023, 02:42
8
Нежный аромат и неповторимый вкус - это далеко не все, чем может похвастаться варенье из одуванчиков.
В чем польза и вред варенья из одуванчиков
В чем польза и вред варенья из одуванчиков / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Варенье из одуванчиков - необычный и оригинальный десерт, который станет настоящим украшением вашего стола. Но это не только вкусное удовольствие - оно также обладает рядом полезных свойств для организма.

В чем польза варенья из одуванчика?

Одуванчик - настоящая природная сокровищница. Его цветы и листья содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют укреплению иммунной системы и улучшению общего состояния здоровья. Варенье из одуванчиков является источником витамина С и А, железа и калия, что благоприятно влияет на работу сердца, кровообращение и пищеварение.

Кому нельзя варенья из одуванчиков?

Помимо полезных свойств, варенье из одуванчиков также имеет некоторые противопоказания. Из-за высокого содержания сахара, его следует употреблять с осторожностью для людей с диабетом или проблемами с пищеварением. Также стоит помнить, что одуванчик является аллергеном, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными при его употреблении.

Хотите попробовать варенье из одуванчиков? Вот простой и вкусный рецепт:

Ингредиенты:

  • 2 чашки цветков одуванчика
  • 2 чашки сахара
  • 1 чашка воды
  • 1 лимон

Инструкция приготовления:

  1. Тщательно промойте цветки одуванчика и удалите зеленые части.
  2. В кастрюле смешайте цветки одуванчика, сахар и воду.
  3. Добавьте сок выжатый из лимона.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь и готовьте около 30 минут, время от времени помешивая, пока смесь не загустеет.
  6. Горячее варенье перелейте в стерильные банки и закройте крышками.
  7. Дайте варенью остыть и храните в холодильнике.

Смотрите видео о том, как приготовить оладьи с одуванчиком:

Вам может быть интересно:

интересные новости одуванчик
Реклама

Главное за день

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантам

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантам

23:59 Украина
В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионе

В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионе

23:24 Украина
ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

22:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:32

"Велосипед сепаратизма изобретен Путиным": эксперт рассказал, как создать "БНР"

02:42

В чем польза варенья из одуванчиков и как его приготовитьВидео

02:10

"На Западе заботятся, чтобы Путин не потерял лицо": Огрызко удивил подробностямиВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, остановятся ли русские добровольцы в ШебекиноВидео

00:20

Грудные дети, кругом вода: Салем показал, как спасаются несчастные украинцы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:10

Оптическая иллюзия для гениев: только самые внимательные найдут человека без маски за 6 секунд

00:00

"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организацииВидео

09 июня, пятница
23:59

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантамВидео

23:31

Модные солнечные очки 2023: какие очки выбирает Мадонна, Рианна и Дорофеева

Реклама
23:30

Мины уже расставлены: Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорватьВидео

23:24

В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионеВидео

22:48

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атакуВидео

22:19

Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

21:49

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планамиВидео

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовойВидео

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

Реклама
19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

17:51

Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "успехах оккупантов"Видео

17:44

Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

17:34

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

17:09

Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветкаВидео

17:08

В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметилиВидео

16:56

Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

16:34

Чем подкормить лук, чтобы были гигантские головки: чудесные секретыВидео

16:31

Отбросили армию РФ на 1,2 км: ВСУ продвинулись на Бахмутском направленииВидео

16:13

Ущерб колоссальный: МВД - о количестве погибших и пропавших без вестиФотоВидео

15:58

Скидка на газ: какая и кто из украинцев имеет право ее получить

15:54

Зачем каждая женщина подметала порог входной двери 10 июня: приметы и запретыВидео

15:42

БНР на Белгородчине и парад республик: Свитан сделал прогноз о распаде РоссииВидео

15:18

Целая гора вкуснятины из 1 стакана кефира: разметут за минуту горячимиВидео

Реклама
15:18

"Ждати" или "очікувати": Авраменко рассказал, как правильноВидео

15:15

Что делать, если из-за долгов заблокировали пенсионную карту: совет адвокатаВидео

14:55

Оптическая иллюзия: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

14:51

5 неожиданных трюков с майонезом, о которых вы точно не зналиВидео

14:49

На Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ"Видео

14:43

Войска РФ стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции – МалярВидео

14:32

"Женщины такие непостоянные": Кошевой оценил уход Кравец из "Квартала 95"

14:26

Украина достигла прогресса на южном направлении, но имеет потери техники – BloombergВидео

14:07

Будут ягоды, как пять копеек: чем подкормить летнюю малинуВидео

14:01

"Не выросла мажоркой, но есть запросы": Кошевой рассказал об отношениях с дочкойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять