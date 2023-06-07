Чесночные стрелки часто считаются отходами, но это не так.

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В чем польза чесночных стрелок и как их правильно готовить / Фото: скриншот YouTube

Чесночные стрелки, или зеленые побеги чеснока, представляют собой молодые отросшие побеги растения, которые часто считаются отходами при выращивании чеснока. Однако они обладают значительной пользой для здоровья.

Природный источник антиоксидантов

Антиоксиданты играют ключевую роль в защите организма от свободных радикалов и окислительного стресса. Чесночные стрелки содержат значительное количество антиоксидантов, таких как алицин, кверцетин и флавоноиды.

Эти вещества помогают снизить воспаление, укрепить иммунную систему и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Употребление чесночных стрелок в рационе помогает поддерживать здоровье и бороться с возможными проблемами, связанными с оксидативным стрессом.

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Поможет пищеварительной системе

Регулярное употребление чесночных стрелок может иметь положительное влияние на пищеварительную систему. Они обладают пребиотическими свойствами, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике и поддерживая здоровую микрофлору.

Натуральное средство для снижения артериального давления

Высокое артериальное давление является серьезной проблемой, связанной со здоровьем сердца и сосудов. Чесночные стрелки могут оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и снизить артериальное давление. Они содержат алицин, соединение, которое может способствовать расширению сосудов и снижению сопротивления кровотока.

Как приготовить чесночные стрелки?

Обжаренные чесночные стрелки:

Сварите чесночные стрелки в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут, чтобы они стали нежными.

Откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Отпустите лишнюю влагу, накрыв чесночные стрелки бумажным полотенцем.

Нагрейте небольшое количество масла на сковороде.

Добавьте чесночные стрелки и обжарьте их на среднем огне до мягкости и легкого золотистого оттенка, добавив в сковородку 2-3 ложки томатной пасты, соль и перец - по вкусу.. Это обычно занимает около 5-7 минут.

Подавайте их в качестве отдельного гарнира или добавляйте во вторые блюда.

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