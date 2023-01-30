glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

30 января 2023, 05:30
В чем лучше варить кофе – в турке или гейзерной кофеварке, вопрос спорный. Чтобы найти на него ответ, нужно попробовать оба способа приготовления напитка.
кофе
Вариантов, в чем можно сварить кофе, минимум пять – достаточно просто будет приготовить напиток в турке или кофемашине / ua.depositphotos.com

Каждый день мы пьем кофе и не знаем, сколько на самом деле существует способов приготовления ароматного напитка. Они давным-давно изобретены, но узнаем о них лишь спустя время. Когда вы ищете оригинальные способы, как приготовить кофе в домашних условиях, не забывайте, что готовить напиток бывает не менее увлекательно, чем пить. Поэтому советуем вам разнообразить ваш подход к любимому напитку.

В чем можно готовить кофе

Сварить кофе в кофемашине

Задумываясь о том, как сварить кофе из цельных зерен, мы намечаем для себя покупку добротной кофемашины. Особенно в момент, когда мы еще выбираем, в чем лучше всего заваривать кофе. После ее приобретения можно готовить эспрессо, классический кофе и множество других видов кофе, причем без каких-либо особых усилий. Настраиваем дозировку кофе, количество воды и машина за несколько минут делает все сама. Очень удобно, но есть и свои недостатки. У кофемашины определенный набор программ, рецепты могут ограничиваться функциями машины.

Капельная кофеварка для вашего кофе

Другой простой способ приготовить американо или же кофе с молоком не выходя из дома – покупка капельной кофеварки. Она особо распространена в США и некоторых европейских странах. Напиток получается простым в приготовлении и насыщенным кофеином.

Кофе в гейзерной кофеварке

Если появился интерес, как варить кофе в гейзерной кофеварке, можно попробовать приготовить в ней напиток. Нередко кофейные гурманы настороженно относятся к такому способу варки кофе, поскольку напиток в ней кипит, а для кофе это не очень полезно. Но гейзерная кофеварка пользуется небывалым спросом даже в Италии, где знают, как правильно варить кофе. Кому удастся приловчиться, у того получится сварить кофе не хуже, чем в кафе или ресторане.

Кофе в турке

Многие из нас, первый раз приступая к приготовлению кофе, или находясь в поисках новых идей, размышляют, в какой посуде варить кофе. Опытные кофеманы прекрасно знают, в чем варить кофе на плите и выбирают обычную турку. Это популярный способ приготовления напитка, которому уже очень много лет. Можно приготовить по-настоящему ароматный кофе со специями и другими выбранными вами ингредиентами. Чтобы кофе получился идеальным, обращайте внимание на конструкцию самой турки. Что лучше, кофеварка или турка – каждый решит сам, когда попробует приготовить кофе в оба способа и сравнить вкус напитка. В любом случае, знать, как приготовить кофе в турке – полезный навык, который поможет вам сварить ваш напиток при любых условиях. Даже если мы можем еще не понимать, на самом деле молотый кофе как готовить.

Кофе во френч-прессе

Как сварить кофе без турки хорошо знают французы, которые еще в 1920 году решили этот вопрос путем создания френч-пресса. Здесь речь идет о простом цилиндре с поршем, который многие используют, чтобы заваривать чай. Конструкция простая, а само приготовление напитка не потребует много времени. Причем вы сможете прекрасно раскрыть аромат самого кофе. Вам понадобятся лишь сам френч-пресс, прожаренное зерно грубого помола, горячая вода и пару минут времени. Напиток настаивается, после чего поршнем прижимается гуща, а кофе разливается в чашке. Поэтому, в чем можно сварить кофе, если нет турки, так это во френч-прессе.

кофе интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:01

Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нет

05:30

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

05:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

03:30

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотунВидео

02:15

"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:32

Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

00:50

Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и СлавянскВидео

00:27

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

Реклама
23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

22:59

"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружиеВидео

22:40

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

22:16

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

22:14

Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имиджВидео

22:14

"Бес" сдал боевиков: громили инкассаторов и передавали награбленное ГиркинуВидео

22:02

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:39

РФ жестко штурмует Бахмут, несмотря на колоссальные потери – ЗеленскийВидео

21:13

"Бавовна" в Иране: почему произошли взрывы на иранских военных объектах и при чем тут Россиямнение

21:09

"РФ просто проиграет": Жданов назвал главное направление для наступления ВСУВидео

20:31

Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потериВидео

Реклама
20:24

Умер автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий ПавлычкоВидео

20:06

Возвращались с фронта, чтобы увидеть сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги-пограничникиВидео

19:45

Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

19:41

Скандальный Орбан выболтал планы своего "закадыки" Путина насчет войны в УкраинеВидео

19:13

"Перешли на сторону врага": предатель Медведчук набросился на бывших соратников по РадеВидео

19:04

Иранцы, иногда дроны возвращаются, а Путин всегда вас "кинет"мнение

19:01

"Это трагедия. Ради чего гибнут люди?": российский генерал жестко "проехался" по Минобороны РФВидео

18:50

Может добавить возраста: как выбрать помаду и не допустить главной ошибкиВидео

18:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

18:37

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский собрал заседание СтавкиВидео

18:25

Танки Запада на поле боя: Резников назвал сроки, когда Украина ожидает получить боевые машиныВидео

17:55

"Наши ребята только успевают перезаряжаться": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле БахмутаВидео

17:32

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвыВидео

17:28

Россия может остаться без БПЛА и ракет от Тегерана: Жданов объяснил ситуацию со взрывами в ИранеВидео

17:01

Прямо в междуножие: Мишина в спортзале поиграла увесистой гантелей

16:23

В боях с врагами погиб бывший игрок "Таврии" и запорожского "Металлурга"

16:17

Боевая авиация Запада может изменить "правила игры": Резников ждет решения в ближайшие неделиВидео

16:08

Новая головная боль Путина: как взрывы в Иране сократят возможности России воеватьмнение

16:05

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериалеВидео

15:40

Меган Фокс постриглась, покрасила волосы и в бикини похвасталась фигуройВидео

Реклама
15:30

Кочетков. Закончится ли война сразу после выхода на границы в 1991 году?Видеоблоги

15:29

Почему категорически нельзя хранить еду в сковороде в холодильнике

15:29

Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал УкраинуВидео

14:52

Вручение повесток на улице и блокпостах: военком назвал причинуВидео

14:38

Земля в Иране содрогнулась от мощного землетрясения: сотни пострадавшихВидео

14:33

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

14:23

Германия рисует "красные линии": Шольц выступил против поставок Украине истребителейВидео

14:15

"Россия – никто и звать ее никак": аналитик объяснил цели США в войне в Украине

14:09

Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношенияВидео

14:06

Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять