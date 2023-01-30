В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

В чем лучше варить кофе – в турке или гейзерной кофеварке, вопрос спорный. Чтобы найти на него ответ, нужно попробовать оба способа приготовления напитка.

Вариантов, в чем можно сварить кофе, минимум пять – достаточно просто будет приготовить напиток в турке или кофемашине / ua.depositphotos.com

Каждый день мы пьем кофе и не знаем, сколько на самом деле существует способов приготовления ароматного напитка. Они давным-давно изобретены, но узнаем о них лишь спустя время. Когда вы ищете оригинальные способы, как приготовить кофе в домашних условиях, не забывайте, что готовить напиток бывает не менее увлекательно, чем пить. Поэтому советуем вам разнообразить ваш подход к любимому напитку.

В чем можно готовить кофе

Сварить кофе в кофемашине

Задумываясь о том, как сварить кофе из цельных зерен, мы намечаем для себя покупку добротной кофемашины. Особенно в момент, когда мы еще выбираем, в чем лучше всего заваривать кофе. После ее приобретения можно готовить эспрессо, классический кофе и множество других видов кофе, причем без каких-либо особых усилий. Настраиваем дозировку кофе, количество воды и машина за несколько минут делает все сама. Очень удобно, но есть и свои недостатки. У кофемашины определенный набор программ, рецепты могут ограничиваться функциями машины.

Капельная кофеварка для вашего кофе

Другой простой способ приготовить американо или же кофе с молоком не выходя из дома – покупка капельной кофеварки. Она особо распространена в США и некоторых европейских странах. Напиток получается простым в приготовлении и насыщенным кофеином.

Кофе в гейзерной кофеварке

Если появился интерес, как варить кофе в гейзерной кофеварке, можно попробовать приготовить в ней напиток. Нередко кофейные гурманы настороженно относятся к такому способу варки кофе, поскольку напиток в ней кипит, а для кофе это не очень полезно. Но гейзерная кофеварка пользуется небывалым спросом даже в Италии, где знают, как правильно варить кофе. Кому удастся приловчиться, у того получится сварить кофе не хуже, чем в кафе или ресторане.

Кофе в турке

Многие из нас, первый раз приступая к приготовлению кофе, или находясь в поисках новых идей, размышляют, в какой посуде варить кофе. Опытные кофеманы прекрасно знают, в чем варить кофе на плите и выбирают обычную турку. Это популярный способ приготовления напитка, которому уже очень много лет. Можно приготовить по-настоящему ароматный кофе со специями и другими выбранными вами ингредиентами. Чтобы кофе получился идеальным, обращайте внимание на конструкцию самой турки. Что лучше, кофеварка или турка – каждый решит сам, когда попробует приготовить кофе в оба способа и сравнить вкус напитка. В любом случае, знать, как приготовить кофе в турке – полезный навык, который поможет вам сварить ваш напиток при любых условиях. Даже если мы можем еще не понимать, на самом деле молотый кофе как готовить.

Кофе во френч-прессе

Как сварить кофе без турки хорошо знают французы, которые еще в 1920 году решили этот вопрос путем создания френч-пресса. Здесь речь идет о простом цилиндре с поршем, который многие используют, чтобы заваривать чай. Конструкция простая, а само приготовление напитка не потребует много времени. Причем вы сможете прекрасно раскрыть аромат самого кофе. Вам понадобятся лишь сам френч-пресс, прожаренное зерно грубого помола, горячая вода и пару минут времени. Напиток настаивается, после чего поршнем прижимается гуща, а кофе разливается в чашке. Поэтому, в чем можно сварить кофе, если нет турки, так это во френч-прессе.