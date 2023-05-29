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В чем лучше солить сало: гениальный секрет, о котором мало кто догадывается

Алексей Тесля
29 мая 2023, 03:20
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Почему для засолки нужна крупная соль - что важно знать.
сало
Почему солят крупной солью / Instagram/tetyanachernyavskaart

Засолка сала является важным элементом подготовки продукта к употреблению. Перед процедурой необходимо промыть и хорошенько обсушить кусок сала, который пойдет на засолку.

Как правильно засолить сало

Перед засолкой при необходимости сало можно очистить от незаметной грязи и мелких частиц мусора. Для этого аккуратно проскоблите поверхность острием ножа.

После того как кусок сала будет подготовлен, тщательно натрите его солью со всех сторон. После этого сало поместите в посуду или специальный контейнер со слоем соли на дне до 1 сантиметра, а сверху также присыпьте солью. Закройте крышкой контейнер и спрячьте в холодильник.

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Сколько по времени должна солится сало

При засолке сала важно сильно не перебарщивать, иначе вы рискуете его пересолить и потерять нежный и сочный вкус. Поэтому необходимо помнить, что сало следует засаливать не более одной недели. Средний срок засаливания – от трех до семи дней. И важно помнить о том, что чем крупнее кусочки сала, тем больше им требуется времени для просаливания.

Можно ли солить сало обычной солью

Не стоит заморачиваться при засолке сала, пользуйтесь обычно пищевой солью. Для такого процесса подойдет самая распространенная крупная каменная соль из любого магазина. Секрета тут никакого нет, ведь соль, воздействуя на сало, играет роль своеобразного абсорбента – впитывает лишнюю влагу и придает продукту неповторимый вкус. Засолка получается качественной.

Солить сало надо в оцинкованной посуде или в нержавейке

Давно известен непреложный факт – лучше избегать приготовления пищи и кипячения воды в оцинкованной посуде из-за риска попадания солей цинка в организм. Это же касается засолки сала и приготовления любых других продуктов.

При этом стоит обратить внимание на посуду или емкости из эмалированной стали или из нержавейки. Однако следует помнить, что посуда должна быть без сколов, трещин и других повреждений.

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