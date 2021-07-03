В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

Астролог составил прогноз для Крыма и рассказал, продолжатся ли наводнения на полуострове / Reuters

Крыму в июне досталось от природы по полной программе: сильные дожди, тонущая Ялта, "камни с неба", селевые потоки, и все это произошло потому, что проявил себя Юпитер в Рыбах, всегда создающий угрозу затопления. В июле Крым перестанет "тонуть". Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что Крым просил воды, и природа дала ее с лихвой. Однако испытания оккупированного полуострова водой на этом заканчиваются, утверждает он.

"Крым в дальнейшем ждут лишь грозы и дожди, но совсем не такие обильные, как в июне", – уточнил Влад Росс.

Говоря о последствиях июньских ливней для Крыма, астролог заверил, что никакой потери урожая не будет, скорее, наоборот. Да и туристический сезон, по его словам, не сорвется.

"Учитывая, что из-за коронавируса до сих пор много где закрыты границы, россияне будут вынуждены ехать в Крым, даже несмотря на наводнения и "камни с неба". Им некуда деваться, так что все будет переполнено и в Сочи, и в Крыму. Ведь непогода в основном навредила Ялте, а сам полуостров гораздо больше только лишь Ялты, и в том же Судаке или Феодосии сейчас смело можно отдыхать", – рассказал Влад Росс.

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Кроме того, астролог подчеркнул, что в июле Крым по-прежнему будет оставаться на слуху, но не из-за природных катаклизмов.

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"Крым плотно входит в повестку дня, прежде всего, благодаря Крымской платформе, которая состоится 23 августа и куда приедут вице-президент или госсекретарь США, а также другие политические лидеры, в том числе Макрон. Отныне Запад не будет говорить о Донбассе без Крыма, эти темы будут увязаны в одном пакете. А самое важное, что вместе с тем Россия будет признана стороной конфликта благодаря процессам в Гааге по МН17, и она более не сможет претендовать на роль посредника", – прогнозирует Влад Росс.

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