В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на борту

Пилот и двое пассажиров погибли после крушения вертолета в Приамурье.

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В Амурской области РФ разбился вертолет с экипажем / Коллаж: Главред, Фото: тг-канал "112"

Во вторник, 17 сентября в России в Амурской области пропал вертолет Rсobinson R66. Как впоследствии стало известно, он разбился. Все три человека, которые находились на борту, погибли.

Такой информацией поделилось российское пропагандистское агентство ТАСС.

Единая дежурно-диспетчерская служба Зейского округа доложила, что пилот и двое пассажиров погибли после крушения вертолета в Приамурье.

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Телеграмм-канал "112"дополнил, что среди погибших в авиакатастрофе был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян. Его помощника Шерама Товмасяна также спасти не удалось.

По официальной информации, Rсobinson R66 совершал облет территории в Зейском районе. Внезапно он исчез с радаров и подал аварийный сигнал.

Что известно о Robinson R66 Robinson R66 - легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter, США. Вертолет был разработан в 2000-е годы. Совершил первый полет 7 ноября 2007 года, пишет Википедия.

В российском МЧС подтвердили, что сработал аварийный маяк вертолета, который совершал незарегистрированный перелет в Зейском районе. Впоследствии на поиски вылетел Ми-8Т Росавиации. Экипаж искало около 20 человек и 7 единиц техники.

Только через сутки по радиомаяку удалось найти обломки воздушного судна. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. По факту исчезновения вертолета в РФ открыли уголовное дело.

Основной версией авиакатастрофы, по данным следователей, является техническая неисправность. Предполагаемое место исчезновения вертолета - это труднодоступная болотистая местность.

Аварии и катастрофы с Robinson R66 18 апреля 2016 года на острове Белый (Карское море) потерпел крушение R66 RA-06233 во время второй вертолетной экспедиции в поисках шхуны "Святая Анна", погибли 3 человека. 12 февраля 2017 года Robinson R66 разбился в Алтайском крае над Телецким озером, 5 погибших. 30 ноября 2019 В Краснодарском крае в районе села Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson R66. В результате катастрофы погиб пилот. 27 ноября 2022 в Тверской области разбился вертолет Robinson R66, пилот и пассажир погибли. 21 июня 2024 геликпотер потерпел катастрофу в Амурской области, пилот и трое пассажиров погибли, сообщает Википедия.

Авиакатастрофы в России - последние новости

В августе этого года в РФ упал бомбардировщик Ту-22М3. Четверо членов экипажа катапультировались, но одного из них это не спасло.

В начале осени, 1 сентября, в районе золотого рудника Асача в Камчатском крае российский Ми-8 разбился со всеми пассажирами. Сообщают, что экипаж накануне не вышел на связь в установленное время - он должен был вылететь с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка.

Кроме этого, в России дети за вознаграждение 5 млн рублей дотла сожгли военный вертолет Ми-8. Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе.

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