УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В 9 лет можно на пенсию: сколько живут собаки по человеческим меркам

7 марта 2023, 14:34
Продолжительность жизни собак зависит от многих факторов, включая породу, условия содержания и уход.
Сколько живут собаки
Сколько живут собаки / pixabay.com

Продолжительность жизни собак зависит от многих факторов, включая породу, условия содержания и уход. Однако средняя продолжительность жизни собак, которые живут в домашних условиях составляет от 10 до 15 лет.

Сколько лет живут собаки в домашних условиях?

Домашние собаки обычно живут от 10 до 15 лет в зависимости от породы и размера. Маленькие породы, такие как чихуахуа или померанцы, могут жить дольше, а крупные породы, такие как лабрадоры или ротвейлеры, склонны к болезням и могут жить меньше.

Сколько лет живут дворовые собаки?

Дворовые собаки, которые живут на улице, обычно живут короче, чем домашние. Это связано с тем, что они подвергаются большему риску травм, болезней и неимения достаточного питания. В среднем, дворовые собаки живут около 7 лет.

видео дня

Сколько живут овчарки?

Овчарки, как правило, считаются долгожителями среди пород собак. Они могут жить от 10 до 13 лет, если хорошо ухаживать за ними и обеспечивать достаточную физическую активность.

Сколько живут собаки по человеческим меркам?

Если перевести возраст собаки на человеческий, то можно получить приблизительную оценку того, сколько лет живет собака. Например, один год жизни собаки равен примерно 7 человеческим годам. Таким образом, 10-летняя собака по возрасту эквивалентна 70-летнему человеку.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
собаки интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:45

"Трусливая девочка": Соловьев поглумился над Гиркиным из-за разборок с Пригожиным

14:34

В 9 лет можно на пенсию: сколько живут собаки по человеческим меркамВидео

14:34

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

14:33

Чем полезны яйца для человека и как они могут навредить: интересные фактыВидео

14:28

Друг Владимира Остапчука раскрыл подробности развода ведущего с Кристиной ГорнякВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:26

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

13:46

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

13:38

"Вертится, как уж на сковородке": приятель Пугачевой вскрыл причину продажности КиркороваВидео

13:36

Лукашенко распетушился: оскорбил Зеленского и наплел белиберды насчет взрывов в Мачулищах

Реклама
13:13

"Путин не сумасшедший": Познер впервые высказался о войне в УкраинеВидео

13:04

Когда начинать готовить картофель к посадке: правила посадки картошки весной

12:49

Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

12:47

Голос країни объявляет кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проектаВидео

12:45

В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

12:45

Еще одна причина, почему нам очень выгодно ликвидировать Приднестровьемнение

12:27

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

12:09

Пока мама прикрывает спину: молчунья Тоня Паперная разгуливает по московским премьерам

12:06

Ургант показал редкое фото своей жены и трогательно признался ей в любвиВидео

12:03

В Украину перебросили первые комплексы ПВО Patriot: в Польше раскрыли детали

12:00

Пригожин из-за гигантских потерь начал брать в "вагнеровцы" пациентов психбольницВидео

Реклама
11:53

Весь мир наслаждался, а в СССР только завидовали: почему в Советском Союзе не было бананов

11:51

Гороскоп на завтра 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

11:49

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

11:26

Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследникаВидео

10:22

"Наступает критический момент": Пекин внезапно захотел "мирных переговоров" по Украине

10:16

Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине"

10:06

От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлениемВидео

10:00

Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - БоровойЭксклюзив

09:22

Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитомВидео

09:22

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

09:19

В Украине хотят разрешить выезд мужчинам за границу, но есть нюансВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

08:43

ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

08:43

В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

08:37

В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с ПутинымВидео

08:00

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial TimesВидео

07:56

8 продуктов, которыми категорически нельзя кормить кошекВидео

07:49

Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под БахмутомВидео

07:08

От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на ДонбассеВидео

06:41

Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - ПодолякВидео

Реклама
06:20

Путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путинамнение

04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

02:01

"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

01:31

"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клеткуВидео

00:51

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

00:10

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять