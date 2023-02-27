В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность жизни в Китае составляет около 76 лет, причем китайские женщины имеют еще более высокую продолжительность жизни.
Дело в том, что жители Поднебесной придерживаются некоторых правил, которые и помогают им выглядеть гораздо моложе своих лет.
Здоровый образ жизни
Китайцы ведут здоровый образ жизни, который включает в себя умеренное употребление алкоголя и табака, регулярное употребление зеленого чая, а также занятия физическими упражнениями.
Питание
Китайцы употребляют много фруктов, овощей и зелени, а также морепродуктов. Это питание богато витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья и молодости.
Медицинская помощь
Китайская медицина имеет древние корни и предлагает различные терапии для поддержания здоровья и борьбы со старением. В Китае существуют многочисленные клиники, которые предлагают различные виды терапии, включая акупунктуру, массаж и травяные чаи.
Культурные традиции
Китайцы имеют множество культурных традиций, которые помогают им сохранять здоровье и долголетие. Например, они верят в силу медитации и йоги, что помогает им сохранять психическое и физическое здоровье.
Наследственность
Наследственность играет важную роль в продолжительности жизни китайцев. Китайские гены содержат много полезных свойств, которые помогают им сохранять здоровье и жить дольше.
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