В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

Жители Поднебесной придерживаются некоторых правил, которые и помогают им выглядеть гораздо моложе своих лет.

Самый молодой дедушка Китая / скриншот YouTube

Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность жизни в Китае составляет около 76 лет, причем китайские женщины имеют еще более высокую продолжительность жизни.

Дело в том, что жители Поднебесной придерживаются некоторых правил, которые и помогают им выглядеть гораздо моложе своих лет.

Здоровый образ жизни

Китайцы ведут здоровый образ жизни, который включает в себя умеренное употребление алкоголя и табака, регулярное употребление зеленого чая, а также занятия физическими упражнениями.

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Питание

Китайцы употребляют много фруктов, овощей и зелени, а также морепродуктов. Это питание богато витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья и молодости.

Медицинская помощь

Китайская медицина имеет древние корни и предлагает различные терапии для поддержания здоровья и борьбы со старением. В Китае существуют многочисленные клиники, которые предлагают различные виды терапии, включая акупунктуру, массаж и травяные чаи.

Культурные традиции

Китайцы имеют множество культурных традиций, которые помогают им сохранять здоровье и долголетие. Например, они верят в силу медитации и йоги, что помогает им сохранять психическое и физическое здоровье.

Наследственность

Наследственность играет важную роль в продолжительности жизни китайцев. Китайские гены содержат много полезных свойств, которые помогают им сохранять здоровье и жить дольше.

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