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В 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19 - глава BioNTech

3 октября 2021, 21:00
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Глава BioNTech Угур Шахин считает, что высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем.

Вакцина CoronaVac
Вакцина от коронавируса / Reuters

Необходимость использования новой вакцины против коронавируса может появиться к середине 2022 года. Такое заявление сделал генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин.

"В этом году никакой необходимости в новых вакцинах нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой", - заявил глава BioNTech, передает издание Financial Times.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая Дельта, более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

При этом, по словам Шахина, высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем, что потребует разработки новых препаратов.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идет, и этот процесс только начался", - подчеркнул глава BioNTech.

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Ученые сравнили эффективность вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson и выяснили, какой из препаратов наиболее эффективен. Исследование проводилось на общенациональном уровне в США и охватывало почти пять месяцев наблюдений весенне-летнего периода.

Выяснилось, что вакцина Moderna лучше двух других защищает от госпитализации – ее эффективность составила 93%.

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вакцина от коронавируса
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