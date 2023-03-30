Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

Мы привыкли видеть их под сиянием софитов, на красных дорожках при полном параде, или на телеэкранах, где визажисты творят с ними настоящие чудеса. Но на самом деле голливудские знаменитости без макияжа ничем не отличаются от "простых смертных".
Более того, звезды иногда не прочь продемонстрировать миру свою домашнюю, естественную сторону, и без смущения показывают себя без косметики и фотошопа в социальных сетях.
Правда, без конфузов не обходится: звезды без макияжа часто выглядят совершенно не так, как на сияющих от ретуши обложках журналов. Однако так ли это плохо? Ведь артисты - мастера перевоплощения, и не удивительно, что их сценические и экранные образы лишь скрывают их естественный шарм.
Главред покажет знаменитостей, которых отсутствие макияжа меняет до неузнаваемости.
1. Селин Дион
Канадская поп-дива с ангельским голосом Селин Дион уже давно не выходит на публику - певица страдает тяжелой болезнью, из-за которой не может выступать. Тем не менее, она не бросает своих фанатов, и порой балует их свежими снимками или фотовоспоминаниями с ее грандиозных концертов.
2. Леди Гага
В реальной жизни Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) не разгуливает в нарядах из мяса, и не надевает 30-тисантиметровые каблуки. Без макияжа и дерзких концертных нарядов Леди Гага превращается в миловидную девушку, в которой и не разглядишь всю ту бурю эмоций и мощь голоса, которую она дарит своим фанатам.
3. Мишель Пфайффер
В 80-ые годы актриса была настоящим секс-символом. С возрастом она немного сменила амплуа, но привлекательность Пфайффер не растеряла - с макияжем или без, совершенно очевидно, что Мишель остается звездой при любых обстоятельствах.
4. Адель
Яркий концертный макияж всегда был неотъемлемой частью шоу Адель. Она предпочитает делать яркий акцент на глаза с драматической голливудской стрелкой, накладные ресницы, четко очерченные губы. Все это крайне эффектно выглядит на сцене, но в повседневной жизни, без всей этой мишуры, Адель выглядит ничуть не хуже. А может даже и лучше. Тепло, по-домашнему.
5. Деми Мур
Зрители видели актрису и в образе суровой женщины-солдата с бритой головой, и в качестве хрупкой романтической героини. Деми Мур всегда легко перевоплощалась на экране, и продолжает проделывать этот фокус в реальной жизни - с макияжем и без.
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