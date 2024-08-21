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Уже не понимают, за что они воюют: Огрызко назвал сценарий катастрофы в России

Даяна Швец
21 августа 2024, 15:25
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В России сразу несколько разрушительных процессов запустят катастрофу внутри страны.
окупанты, Огрызко
Оккупанты не понимают, за что воюют, поэтому скоро РФ будет ждать крах / Колаж: Главред, фото: твыттер Огрызка, фото: wikimedia.org

Внутри России, по мнению дипломата, руководителя Центра исследования России, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, приближается катастрофа.

В интервью Главреду он обращает внимание, что несмотря на то, что население - рабы, а элиты не созрели к смене власти, некоторые процессы все же имеют шанс запустить "внутреннюю катастрофу".

Итак, Владимир Огрызко проводит параллель с крахом СССР и выделяет две основные причины и два сценария:

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  • Первый - недееспособность тогдашней советской экономики, которая уже хромала на все четыре лапы;
  • Второй - ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению).

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Также, по мнению, дипломата, не стоит забывать и о настроениях в тогдашних союзных республиках, ведь национальный момент имел решающее значение.

"А что запустило крах Российской империи в 1917 году? Ведь именно тогда начала разваливаться Российская империя. Все началось, когда с фронта вернулись молодые солдаты, которые не понимали, за что они воюют. В Петербурге начались демонстрации, потому что исчезло продовольствие. И два полка совершили революцию, которую потом присвоили себе большевики", - говорится в заявлении Огрызко.

Еще одним триггером, как убежден руководитель Центра исследования России, может стать или бытовое недовольство, или недовольство тех, кто уже два года воюет и понимает, что воевать не за что, а ситуация становится неудовлетворительной.

Плюс, как подчеркивает Огрызко, созревание господствующего класса, который все больше понимает, в какую яму их затягивает Путин. И особую роль здесь сыграла операция на Курщине.

"Здесь действительно роль Путина определяющая. Именно он принимает решения. Остальные - просто молчаливые рабы, хотя и высокопоставленные чиновники. Когда все эти вещи сойдутся в одной точке, произойдет взрыв в России - и система рухнет", - заключает Огрызко.

Операция в Курской области - что известно

Как известно, ISW зафиксировали продвижение в Курской области. Украинские войска продолжают наносить удары по российским понтонным мостам и инженерной технике к западу от нынешней линии соприкосновения.

Тем временем ВСУ начинают битву за ключевую точку в Курской области. По данным СМИ, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях.

Владимир Огрызко также предположил, что на Курщине просто катастрофическая ситуация для Путина. Или диктатор не понимает, что происходит, или понимает, но своей словесной жвачкой прикрывает то, что он ничего не может сделать, говорит Огрызко. Он также отметил, что все это означает, что миф о непобедимости России - это типичная традиционная российская сказка, чтобы все боялись. Но на самом деле ещё немного - и этот "домик на курьих ножках" наконец завалится.

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