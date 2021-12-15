УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

15 декабря 2021, 22:52
Прослушать новость
Остановить

Несколько лет назад у Татьяны Роман социальные службы забрали старшую дочку по причине будто бы попытки матери ее задушить

ребенок, младенец
Под Черкассами умер младенец / pixabay

В городе Каменка под Черкассами у горе-матери умер пятимесячный младенец, которого 31-летняя женщина взяла с собой вместе с другими детьми, отправившись к знакомым распивать спиртное.

Малышка кричала ночью, но к дочери женщина подошла только утром, когда было уже поздно, пишет издание Про все.

По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юленька подавилась слюной, в результате чего наступила смерть.

"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", - рассказала пенсионерка.

Несколько лет назад у Татьяны Роман социальные службы забрали старшую дочку по причине будто бы попытки матери ее задушить. Когда же была последующая беременность и после рождения ребенка с проверками никто не приходил, говорит бабушка.

Реклама

Читайте такжеДома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женой

При этом пенсионерка подчеркивает, что обращалась к соцслужбам с просьбами проверить и "как-то повлиять" на дочь, но никакой реакции не было. Кроме того, в полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.

"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", - рассказала Лидия Роман.

Соцработников винят в нежелании реагировать

О трагедии также высказалась депутат Каменского горсовета Наталья Клименко в своем Facebook, обвинив в бездействии работников местной соцслужбы и правоохранителей.

"Вопросы к полиции и органам службы детей нашего ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?!!!" - возмущается она.

Депутат напомнила, что бабушка к ним и обращалась, о лишении матери прав на старшую дочь также было известно.

"Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было - "ничего же не произошло, не беспокойте нас потому, что и так много работы"?! Теперь дожились, случилась смерть младенца и вы привозите к ней детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", - написала она.

Также депутат в разговоре с журналистами отметила, что очень часто общалась с бабушкой умершего младенца.

"Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей тяжело ходить. Они живут в ужасных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков, как может, пока дочь пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию. Соцработники знали, что есть такая семья, и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили с тех пор, как родился ребенок. Зато сидят в кабинете и думают, куда Татьяна дела 25 тысяч, которые дали после родов. Так пойдите и проверьте", - говорит Клименко

Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

Читайте также:

viber
Новости Черкассы ребенок алкоголизм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуПриметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в беду Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуПриметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуПриметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаФинансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находка Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаРетроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
22:52

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

22:44

Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

22:18

Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборонуВидео

22:13

Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

21:38

Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германией и ФранциейВидео

Реклама
21:08

Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и ШольцомВидео

21:02

Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

20:59

В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"Видео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеВидео

20:18

"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатовВидео

20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

Реклама
18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

Реклама
14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

13:57

Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатамВидео

13:28

"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусорВидео

13:15

В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

12:53

Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

12:52

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:51

200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаВидео

12:44

Замглавы ОП Шурма рассказал, как Украине удалось избежать энергетического кризиса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять