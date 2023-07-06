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Уже через неделю плоды станут идеальными: зачем подкармливать огурцы содой

Алёна Воронина
6 июля 2023, 17:24 обновлено 6 июля, 17:24
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Многих может удивить, что дает сода для огурцов и зачем их подпитывать этим кухонным ингредиентом. На самом деле это поможет избавиться от серьезных проблем.
Огурцы, сода
Зачем подкармливать огурцы содой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый человек, который имеет свои грядки и выращивает там разные овощи и фрукты, заинтересован в том, чтобы собрать побольше урожая. Но на пути к этой цели могут стать много проблем – неблагоприятная почва, различные заболевания растений, плохие погодные условия и тому подобное.

Для решения этих проблем дачники используют разнообразные средства. Но не все знают, что одно из эффективных средств есть на каждой кухне. Давайте разберемся, можно ли подкормить огурцы содой и зачем это делать.

Сода на самом деле является одним из универсальных средств, который можно применять для прикармливания различных домашних культур. Если ее использовать правильно и придерживаться необходимых рекомендованных пропорций, то этот ингредиент, который мы привыкли использовать в основном на кухне, станет незаменимым также и на огороде.

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Чем полезна сода для огурцов

Этот ингредиент поможет сделать так, чтобы на грядке было меньше кривых плодов – огурчики будут расти ровными и будут иметь правильную форму. Листья растения не будут желтеть. Также на грядке не будет пустоцветов.

Опытные дачники утверждают, что добиться хороших результатов можно уже через неделю после начала использования такого метода.

Раствором соды можно также поливать растения для профилактики различных огуречных проблем.

Как обработать огурцы пищевой содой

Нужно размешать в 10 литрах воды 4 столовые ложки соды. Стоит брать соду ложкой без горки. Таким раствором стоит подливать грядки с огурцами после полива обычной водой.

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