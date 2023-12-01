УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

Юрий Берендий
1 декабря 2023, 15:56
По словам астролога, многих из нас на Новый год может ждать ужасный сюрприз, который способен будет повлиять на весь мир.
'Ужасный сюрприз на Новый год': известный астролог предупредил об угрозе
Астролог предупреждает о серьезных потрясениях / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс предупредил украинцев обо всех опасностях декабря. По его словам, в декабре 2023 года не стоит посещать какие-то новые места, зато астролог рекомендует предпочесть поехать туда, где вы уже бывали раньше. Об этом он отметил во время беседы с Главредом.

"Ретроградный Меркурий - это плохо для чего-то нового", - подчеркивает Влад Росс.

Он также отметил, что ближе к концу декабря Юпитер перейдет в статическое состояние. Эта планета оказывает влияние на социальные процессы, и во время ее статичности международная ситуация может оказаться замороженной. Поэтому для политиков важно достичь соглашений по ключевым вопросам до конца декабря. Этот период статичности наступит непосредственно перед Новым годом - с 28 по 31 декабря.

"В это время возможен неожиданный коллапс, связанный с мировой финансовой системой. Также внезапно может обостриться конфликт в Израиле или начнется новая война, например, на Филиппинах, Дальнем Востоке или в Венесуэле. Также перед Новым годом возможен конфликт между Боснией и Герцеговиной или Косово и Сербией. Такой неожиданный ужасный новогодний сюрприз может многих опустошить. Иными словами, накануне Нового года может разыграться глобальная негативная ситуация", - сообщил астролог.

Смотрите эксклюзивный астрологический прогноз на декабрь 2023 года для Главреда от Влада Росса:

Также, Влад Росс отметил, что статический Меркурий в декабре может серьезно спутать планы. Риск этого велик 11-15 декабря и 31 декабря - 4 января.

"Все дела, связанные с торговлей, транспортом, поездками, документами и переговорами могут замедляться", - подчеркивает он

Астролог также отметил, что напряженная Венера в декабре может вызвать трудности в финансовых отношениях. Венера переместится через знак Скорпиона и встанет напротив Юпитера и Урана примерно 10 и 21 декабря. Примерно в этот период не рекомендуется принимать какие-либо значимые финансовые решения.

"Марс будет делать напряженный аспект с Нептуном около 29 декабря. В это время велик риск обмана на крупную сумму денег. Перед Новым годом у всех возрастет доверчивость, поэтому легко будет запутаться и не распознать место, где вас могут обмануть", - резюмировал астролог Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
астролог Влад Росс
Реклама

Главное за день

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:39 Украина
Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:28 Синоптик
Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:16

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

17:11

"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

16:44

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"Видео

16:44

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

16:40

"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
16:39

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

16:28

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:26

"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФВидео

Реклама
16:24

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Дракону - тревога, Козе - ссоры в семье

16:19

Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

15:56

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:34

"Следующий год будет невероятно сложным",- эксперт о ситуации на фронте

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Реклама
14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Реклама
11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять