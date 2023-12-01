'Ужасный сюрприз на Новый год': известный астролог предупредил об угрозе

Известный астролог Влад Росс предупредил украинцев обо всех опасностях декабря. По его словам, в декабре 2023 года не стоит посещать какие-то новые места, зато астролог рекомендует предпочесть поехать туда, где вы уже бывали раньше. Об этом он отметил во время беседы с Главредом.
"Ретроградный Меркурий - это плохо для чего-то нового", - подчеркивает Влад Росс.
Он также отметил, что ближе к концу декабря Юпитер перейдет в статическое состояние. Эта планета оказывает влияние на социальные процессы, и во время ее статичности международная ситуация может оказаться замороженной. Поэтому для политиков важно достичь соглашений по ключевым вопросам до конца декабря. Этот период статичности наступит непосредственно перед Новым годом - с 28 по 31 декабря.
"В это время возможен неожиданный коллапс, связанный с мировой финансовой системой. Также внезапно может обостриться конфликт в Израиле или начнется новая война, например, на Филиппинах, Дальнем Востоке или в Венесуэле. Также перед Новым годом возможен конфликт между Боснией и Герцеговиной или Косово и Сербией. Такой неожиданный ужасный новогодний сюрприз может многих опустошить. Иными словами, накануне Нового года может разыграться глобальная негативная ситуация", - сообщил астролог.
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Также, Влад Росс отметил, что статический Меркурий в декабре может серьезно спутать планы. Риск этого велик 11-15 декабря и 31 декабря - 4 января.
"Все дела, связанные с торговлей, транспортом, поездками, документами и переговорами могут замедляться", - подчеркивает он
Астролог также отметил, что напряженная Венера в декабре может вызвать трудности в финансовых отношениях. Венера переместится через знак Скорпиона и встанет напротив Юпитера и Урана примерно 10 и 21 декабря. Примерно в этот период не рекомендуется принимать какие-либо значимые финансовые решения.
"Марс будет делать напряженный аспект с Нептуном около 29 декабря. В это время велик риск обмана на крупную сумму денег. Перед Новым годом у всех возрастет доверчивость, поэтому легко будет запутаться и не распознать место, где вас могут обмануть", - резюмировал астролог Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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