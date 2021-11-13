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Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщину

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 ноября 2021, 03:51

В попытке сбросить лишние 10 лет, все усилия идут на то, чтобы скрыть седину и избавиться от морщин. А проблема - в мелочах.

Названы 5 мелочей, которые дико старят женщину / Instagram

Сложно найти женщину, которая хотела бы выглядеть старше, чем она есть, и тем более чувствовать себя так. Поэтому каждая, как умеет, пытается сделать все для того, чтобы скрыть визуальные признаки этого удивительного возраста, в котором за спиной опыт, мудрость и понимании, что такое счастье.

Но в попытке сбросить лишние 10 лет, все усилия идут на то, чтобы скрыть седину и избавиться от морщин. Более того, в ход идет и одежда, которая визуально молодит. Женщины тщательно подбирают гардероб и избавляются от всего того, что может сделать им медвежью услугу.

В то же время на этом тернистом пути многие не обращают внимания на детали. А проблема – в мелочах.

Эти модные ошибки способны свести на нет все ваши усилия.

Вот пять вещей, которые заставят вас выглядеть старше, чем вы есть на самом деле.

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Тонкие и неестественные брови старят женщину

Ничто так не старит женщину, как брови, которые выглядят искусственно из-за слишком большого количества косметики. Кроме того, тонкие брови тоже дико старят лицо. И наоборот, густые брови красноречиво свидетельствуют о том, что их обладательница полна сил и молода.

"Накачанные" губы старят женщину

Не стесняйтесь губ, которые подарила вам природа. Конечно, полные губы придают лицу свежести, но если в погоне за молодостью вы использовали слишком много филлера, то получите противоположный эффект и окружающие будут воспринимать вас старше, чем вы есть на самом деле.

"Щедрый" макияж старит женщину

Не зря говорят, что меньше – да лучше. Если вы нанесете слишком много тонального крема, толстый слой может заставить вас почувствовать себя старше. Жирный макияж подчеркивает тонкие линии и морщинки, и делает их более заметными.

Неудачный цвет волос старит женщину

Запомните: если у вас теплый оттенок кожи, а вы окрашиваете волосы в черный или холодный темный оттенок, тогда цвет волос и оттенок кожи будут "воевать" между собой, и вы в результате будете выглядеть старше. Ко всему прочему круги под глазами становятся более четкими, а это никак не способствует омоложению.

Сложные и устаревшие прически старят женщину

Конечно, у каждой из нас своя история, и свои воспоминания. Но если вы десять, а то и целых 20 лет не выходите из одной прически, то даже не надейтесь на то, чтобы выглядеть моложе. Устаревшая прическа может внутреннее заставить вас почувствовать себя старше, чем вы есть, и это будет очень заметно.

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