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Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне

23 августа 2021, 13:00

Более 1 миллиарда человек страдают этим хроническим расстройством сна.

сон
Команда проанализировала объединенные данные этих исследований с помощью метаанализа. / pixabay.com

Обструктивное апноэ во сне стало глобальной проблемой для здоровья. По последним оценкам, более 1 миллиарда человек страдают этим хроническим расстройством сна.

Исследование, проведенное Государственным медицинским колледжем Пенсильвании в Херши, которое опубликовано в BMJ Open Respiratory Research, показало, что те, кто получает диагноз обструктивного апноэ во сне, подвергаются значительно большему риску внезапной смерти, чем те, у кого нет этого состояния, сообщает Medical News Today.

Слово апноэ означает "без дыхания". Во время обструктивного апноэ во сне происходит уменьшение или полная блокировка воздушного потока во время сна. Это нарушение сна проявляется по-разному, включая чрезмерную дневную сонливость, утомляемость, сильный храп и неосвежающий сон.

Серьезные последствия апноэ во сне

Хотя эти симптомы потенциально могут повлиять на качество жизни человека, они могут иметь еще более серьезные последствия.

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Исследователи из Пенсильванского университета провели систематический обзор литературы и выявили 22 исследования, посвященных обструктивному апноэ во сне, сердечной смерти и внезапной смерти. Команда проанализировала объединенные данные этих исследований с помощью метаанализа.

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Количественный анализ охватывал в общей сложности более 42 000 человек по всему миру. Средний возраст участников составлял 62 года, из них 64% составляли мужчины.

Метаанализ показал, что люди с синдромом обструктивного апноэ во сне примерно в два раза чаще умирают от внезапной смерти, чем те, кто не спит. Исследование также показало, что обструктивное апноэ во сне приводит к почти двукратному увеличению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается с возрастом.

По словам доктора Джона С. О, доцента отделения хирургии Медицинского центра Милтона С. Херши в Пенсильвании, многие пациенты не осознают серьезность диагноза апноэ.

"Обструктивное апноэ во сне - распространенное заболевание, которое может иметь фатальные последствия", - подчеркивает д-р О.

Своевременная диагностика и лечениеВ интервью Medical News Today д-р Райан Суз, директор отделения сна UPMC, сказал: "Мы давно знали, что у нелеченных пациентов с апноэ сна с большей вероятностью разовьется высокое кровяное давление, болезни сердца и ряд других состояний здоровья. Но риск внезапной смерти, о котором говорится в этом исследовании, открывает глаза и делает своевременную диагностику и лечение еще более актуальными ".

Воздействие доверенного источника нервной системы на цикл сна человека может объяснить связь между апноэ во сне и повышенным уровнем внезапной смерти.

Из-за периодической нехватки кислорода, которую испытывают люди с апноэ во сне, центральная нервная система может быть чрезмерно возбуждена, чтобы увеличить поток воздуха. В свою очередь, это может вызвать повышение как систолического, так и диастолического артериального давления у человека.

Кроме того, человек с апноэ во сне будет испытывать окислительный стресс, который может способствовать дисбалансу антиоксидантов в организме. Этот дисбаланс может повреждать клетки и ускорять процесс старения, вызывая со временем многочисленные проблемы со здоровьем.

В подкасте Дейл Коллер, доктор медицинских наук, из Holland Hospital Pulmonary and Sleep Medicine в Мичигане, штат Огайо, прокомментировал серьезные стрессовые факторы, возникающие в результате обструктивного апноэ во сне.

"Каждый раз, когда [горло] закрывается, это очень похоже на то, как если бы кого-то давили, - объясняет Коллер. "Это может произойти сотни раз за ночь, вызывая у человека стресс и фрагментированный сон".

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