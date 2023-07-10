Утром или вечером: когда лучше всего собирать огурцы

Следуя нашим советам, вы сможете определить оптимальное время для сбора огурцов и наслаждаться свежими, спелыми плодами.
Огурец - это один из самых популярных овощей на огородах украинцев. Но когда же самое подходящее время для сбора урожая?
Мы расскажем вам, как понять, когда пора собирать огурцы, и дадим советы по определению их готовности.
Когда созревают огурцы после цветения?
После цветения огурцы обычно созревают в течение 2-3 недель. Они могут расти быстрее в теплую и солнечную погоду.
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Как понять, что пора срывать огурцы?
- Определите размер огурцов. Большинство сортов огурцов готовы для сбора, когда достигают определенного размера, обычно от 15 до 20 см в длину.
- Проверьте цвет кожуры. Зрелые огурцы должны иметь ярко-зеленую кожуру без признаков желтизны или пятен.
- Ощупайте огурец. Зрелые огурцы должны быть твердыми и упругими при надавливании.
Когда снимать урожай огурцов?
Урожай огурцов следует собирать регулярно, как только они достигают нужного размера и готовности. Огурцы лучше всего собирать в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда они находятся в более свежем состоянии.
Огурцы можно собирать после дождя, но собирая огурцы влажными, вы можете повредить их кожуру и спровоцировать развитие гнили.
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