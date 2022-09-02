Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизнь

Самые счастливые имена талисманы / ua.depositphotos.com

Главным талисманом любого из нас является наше имя. По словам биоэнергетиков, у женщин самая гибкая и чуткая энергетика, которая притягивает счастья и разочарования магнитом.

Эксперты назвали всего 3 самых лучших имен и оберегов-талисманов для женщин. Именно такие имена помогают любой девочке справится легко с проблемами и достичь невероятного успеха.

Не упустите свой шанс и узнайте, почему эти три имени самые распространенные. Наши предки верили, чтобы всегда иметь удачу, в вашей жизни рядом должны быть женщины с таким именем.

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Самые счастливые и удачные имена для женщин

Александра, Саша, Шурочка. Обладательницы такого имени очень удачны, успешны и имеют большие цели в жизни. Как говорят биоэнергетики, поскольку имя Александра является одним из самых мощных мужских имен, девушки с таким именем очень удачны. А еще, Александра имеет превосходную интуицию, которая помогает ей стать богаче.

Анна, Аннушка, Ануся. Это самое известное имя во всем мире, которое может звучать по разному. Обладательницы такого имени очень успешны в семейной жизни и уверенны в себе. Анну тяжело обидеть и победить. На работе женщин с таким именем очень ценят и всегда финансово поощряют.

Виктория, Вика, Вера. Эти имена являются настоящим талисманом для женщины на всю жизнь. Женщина с именем Вера или Виктория обладает уникальной удачей, которая помогает разбогатеть, привлечь успех и любовь. Семейная жизнь Виктории и Веры очень разнообразна, но мужчин такие женщины привлекают. Именно эти имена будут всю жизнь для девушки оберегом, которы поможет добиться успеха.

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