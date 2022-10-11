Астролог предупреждает, что оккупанты не остановятся и будет очень тяжелая ситуация.
Россия активизировала по всей Украине ракетные обстрелы. 10 октября страну атаковали более 80 ракет. Что ждет в ближайшую неделю всех украинцев, рассказала астролог Яна Эзотеричка.
Астролог предупреждает, что оккупанты не остановятся и будет очень тяжелая ситуация.
"Оккупантов ждет падение. РФ хочет установить свою власть и полностью нас закрыть. В Украине сейчас небезопасно нигде", - говорит астролог Яна Эзотеричка.
РФ - страна-спонсор терроризма
"Карта выпадает - договоренность. Страна-агрессор хочет соединиться с другими странами для переговоров. Украины в этих переговорах не будет. На РФ будет очень сильное давление. Могут быть сильнейшие санкции, могут быть жесткие наказания. Могут отключить от банковской и информационной системы. Признают ли РФ страной спонсором терроризма, пока нет", - отметила она.
Гороскоп по городам для Украины на неделю
- Львов - идет энергетика огня. Все будет достаточно благоприятно. Будет сохранение мира.
- Ивано-Франковск - карты показывают потери.
- Тернополь - ждут потери. Но регион будет быстро приходить в себя.
- Киев - увеличивается помощь. Карты показывают очень сложную ситуацию. Много прилетов, к сожалению. На этой неделе для Киева будет тяжелая обстановка и непростые решения.
- Винница - активизируется вопрос с предателями у власти. Могут быть провокации.
- Харьков - ждать победы ВСУ. Планы идут хитрые, но будут бомбить.
- Запорожье - ситуация не развивается по направлению АЭС. Ситуация очень тяжелая.
- Одесса - опасность и угроза с водой. Будет какая-то тяжелая угроза. У оккупантов идет цель и взятие Одессы, но это невозможно. Сильных потерь не будет.
- Сумы - возможны отключения света.
- Полтава - может быть прилет и будет очень жарко на этой неделе.
"В "ДНР" идет перевозка тяжелого оружия и люди часто бегут в РФ. Там невозможно объективно принять решение. ДНР будут иметь поддержку и туда тянуть тяжелое вооружение", - говорит астролог.
"В "ЛНР" ситуация легче. Будет какой-то выбор. Но есть карта ожидания. Возможна заморозка войны", - добавила астролог.
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