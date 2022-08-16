Устроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августа

Россия приготовила вторую часть праздника в День Независимости.
День Независимости Украины 24 августа будет в 2022 году без традиционного выходного и большого праздника. Войска Путина готовятся устроить провокации и ракетные удары по регионам страны, говорят астрологи.
Как рассказала астролог Ангелина Вакулина для Главреда, есть два опасных региона с большим количеством прилетов.
"Новую Каховку ждут сильнейшие обстрелы, в особенности ночью. Предательство, боль. слёзы, шантаж (относительно ГЭС). Эти люди (войска РФ - ред.) будут наказаны и очень скоро", - добавила астролог.
Также Ангелина Вакулина назвала город, из которого стоит эвакуироваться.
"Ничего хорошего ждать не стоит в Никополе. По возможности эвакуироваться, уезжать. Будет много жертв и разрушений", - добавила астролог в комментарии Главреду.
Что ждет Украину в День Независимости
По словам астролога Людмилы Хомутовской, 24 августа будет неоднозначным.
"Это будет праздник в телевизоре. В День Независимости обещают какие-то договоренности. Будут серьезные переговоры. От России будет вторая часть праздника. Ракеты или обстрелы", - говорит она.
Россия принесет горе в Украину в День Независимости.
"От оккупантов будет хитрая операция, чтобы пробить защиту. Самым опасным регионом, где нужно максимально быть аккуратным - это центр Украины. Они будут бить по центру, и затронет север страни", - говорит астролог Людмила Хомутовская.
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