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Устрицы: зачем их есть и как готовить

10 сентября 2021, 17:04

Устрицы питательны и содержат много витаминов и минералов, которые могут принести пользу для здоровья.

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В этой статье обсуждается питательная ценность устриц/Pixabay

Устрицы - это крупные плоские моллюски. Люди могут есть некоторые виды этих морских существ, приготовленные или сырые, и многие считают их деликатесом.

Устрицы относятся к нескольким съедобным морским двустворчатым моллюскам, принадлежащим к семейству Ostreidae. Два распространенных типа включают тихоокеанские и восточные устрицы.

Они играют жизненно важную роль в экосистеме - они улучшают качество воды за счет фильтрации загрязняющих веществ из воды и помогают обеспечить подходящую среду обитания для рыб, беспозвоночных и других моллюсков, пишет Medical News Today.

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У устриц есть раковина неправильной формы, которая содержит внутреннее тело, также известное как мясо. Хотя многие люди знают об известных афродизиаках устриц, они также очень питательны и могут принести пользу для здоровья.

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В этой статье обсуждается питательная ценность устриц, их польза для здоровья, а также любые потенциальные риски и проблемы, связанные с их употреблением.

По данным Министерства сельского хозяйства, 100 граммов сырых тихоокеанских устриц содержат:

  • калории: 81 килокалория
  • белки: 9,45 г
  • жиры: 2,30 г
  • углеводы: 4,95 г
  • цинк: 16,6 миллиграмма (мг)
  • медь: 1,58 мг или 176% от дневной нормы человека (ДВ)
  • витамин B12: 16 мкг (667% дневной нормы)
  • железо: 5,11 мг (28% суточной нормы)
  • магний: 22 мг (5% суточной нормы)
  • калий: 168 мг (4% от суточной нормы)
  • селен: 77 мкг (140% дневной нормы)
  • Польза здоровью

Устрицы питательны и содержат много витаминов и минералов, которые могут принести пользу для здоровья. Вот некоторые примеры:

Белок: устрицы являются высоким источником белка и относительно низкокалорийны, что означает, что они помогают людям чувствовать себя сытыми. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка может помочь снизить ожирение. Белок присутствует в каждой клетке, а его достаточное количество жизненно важно для поддержания здоровья мышц, костей и тканей.

Цинк: поддерживает несколько функций организма, таких как иммунитет, заживление ран, а также рост и развитие. Вещество также играет роль в сексуальной функции, поэтому многие люди считают устрицы афродизиаком.

Витамин B12: витамин B, который важен для здоровья нервной ткани, функции мозга и производства красных кровяных телец. Когда уровень этого витамина низкий, люди могут испытывать повреждение нервов и усталость.

Жирные кислоты омега-3: данные из надежного источника предполагают, что эти жирные кислоты могут играть роль в здоровье сердца, работе мозга, а также в росте и развитии. Они также обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Железо: этот минерал жизненно важен для правильного функционирования гемоглобина в крови. Это также важный надежный источник для роста, неврологического развития и производства некоторых гормонов. Дальнейшие исследования показывают, что низкий уровень железа может способствовать сексуальной неудовлетворенности, что опять же указывает на возможную сексуальную пользу.

Магний: этот минерал выполняет множество функций в организме, в том числе функцию мышц и нервов, регулирующую кровяное давление и поддержку иммунной системы.

Калий: важный макроминерал, поддерживающий ключевые процессы в организме, например, функцию почек, сердца, мышц и нервной системы.

Селен: важный микроэлемент, который играет ключевую роль в функции щитовидной железы и метаболизме. Он также обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь защитить от рака, болезней сердца и снижения когнитивных функций.

Риски и опасения

Хотя устрицы могут принести много пользы для здоровья, они также могут вызывать некоторые потенциальные проблемы, например:

Аллергия на моллюсков: хотя аллергия на ракообразных встречается чаще, чем на моллюсков, люди все же могут испытывать аллергические реакции после употребления устриц. Симптомы могут различаться у разных людей и могут включать рвоту, боль в животе и одышку.

Загрязняющие вещества: устрицы, особенно сырые, могут содержать такие загрязнители, как вредные бактерии. Например, они могут содержать бактерии Vibrio, которые могут вызывать диарею, рвоту и, в некоторых случаях, тяжелые заболевания. Их правильное приготовление может убить вредные бактерии.

Минеральная токсичность: устрицы богаты многими важными минералами. Хотя токсичность более вероятна с добавками, употребление в пищу слишком большого количества устриц также может вызвать аналогичные негативные последствия для здоровья, если люди потребляют слишком много цинка и селена, согласно более раннему исследованию.

Как приготовить

Люди могут готовить устрицы разными способами, такими как приготовление на пару, отваривание, жарка, жарка и запекание. Заказывая в ресторане или готовя дома, важно убедиться, что человек готовит их полностью перед употреблением.

Хотя некоторым людям нравится есть сырые устрицы, это может быть опасно. Употребление сырых или недоваренных устриц может подвергнуть людей риску заболеваний пищевого происхождения. Устрицы, содержащие бактерии, обычно не отличаются по внешнему виду, запаху и вкусу от других безвредных устриц. Поэтому правильное их приготовление - единственный способ убить вредные бактерии.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) стр. Соблюдайте следующие инструкции по безопасному приготовлению устриц.

Перед приготовлением выбросьте все моллюски с открытыми раковинами.

Варите устрицы до тех пор, пока не откроются ракушки.

Либо продолжайте варить устрицы еще 3–5 минут, либо добавьте в пароварку и варите еще 4–9 минут.

Ешьте только устрицы, которые открываются во время приготовления, и выбрасывайте те, которые не открываются полностью после приготовления.В качестве альтернативы для очищенных устриц можно рассмотреть следующие способы приготовления:

  • обжаривать устрицы в масле не менее 3 минут при 190,5 ° C
  • жарить на огне в течение 3 минут
  • выпекать 232,2 ° C в течение 10 минут

Как включить в рацион

Люди могут включать устрицы в свой рацион по-разному. Некоторые варианты могут включать:

  • лук-порей, сельдерей и устричный бульон
  • устрицы Рокфеллера
  • устрицы с панчеттой
  • устрицы пашот в соусе из красного вина
  • устрицы на гриле с пармезаном
  • ризотто с устрицами
  • устрицы в пивном кляре
  • запеканка из устриц с шампанским
  • устрицы со шпинатом
  • устрицы, покрытые перцем чили, с сальсой из красного лука
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