Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

Продукт, который есть в каждом доме, станет "секретным оружием" против ряда проблем. Знание о том, как влияет сода на одежду, сэкономит время, деньги и силы.

Сода поможет преодолеть сразу ряд проблем во время стирки/ ua.depositphotos.com

Соду можно использовать не только в кулинарии. На самом деле она станет вашим помощником также во время решения ряда бытовых проблем, в частности, во время стирки. Один этот продукт может заменить целый список дорогостоящих средств как для стирки, так и для ухода за стиральной машиной.

Итак, давайте разберемся, для чего добавляют соду при стирке. Она поможет решить, в частности, пять таких проблем во время стирки одежды.

1. Устранит запахи

Неприятные запахи от одежды появляются из-за размножения бактерий. Во время стирки порошок или гель, которые мы добавляем в стиральную машину, уничтожают эти бактерии, тем самым очищая одежду не только от загрязнений, но и от запахов.

видео дня

Однако недорогие или не очень качественные средства могут плохо справляться с такой задачей. Добавление соды в стиральную машину усилит их действие, после чего о неприятных запахах можно будет забыть. Достаточно будет добавить половину стакана соды в отсек для стирального порошка.

Если некоторые вещи нельзя стирать, то для устранения неприятного запаха достаточно будет воспользоваться следующим лайфхаком. Положите эту вещь в герметичный контейнер, внутрь которого также поставьте открытую пачку соды. Закройте контейнер и оставьте на сутки. Сода впитает в себя запахи.

2. Повысит эффективность моющих средств и отбеливателя

Если у вас дома жесткая вода, сода поможет ее смягчить. Также она повысит действие любого моющего средства. Особенно это может быть нужно в том случае, если вы используете недорогое моющее средство, или если оно не очень качественное и не справляется со своей задачей.

Нужно вместе с моющим средством добавлять в отсек для порошка пол стакана соды.

Таким же образом сода поможет усилить действие отбеливателя. Просто нужно добавлять их во время стирки в одинаковых пропорциях друг к другу.

3. Смягчит ткань

Сода обладает свойством регулировать уровень рН в проточной воде, поэтому она может устранять излишнюю кислоту или щелочность. Через определенный неблагоприятный состав воды и действие моющих средств одежда после стирки может становиться жесткой. Добавление соды может предотвратить такой эффект и сделать ваши вещи мягкими на нежными на ощупь. Достаточно будет добавить пол чашки соды во время полоскания.

Читайте также Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль4. Контролировать количество пены в машинке

Если вы использовали в машинке слишком много моющего средства или вместо порошка для машины автомат взяли средство для ручной стирки, в барабане может образоваться избыток пены. Она из-за сильного давления может даже "прорваться" сквозь дверцу и вылиться наружу.

Ранее мы рассказывали, что делать, если во время стирки из машинки пошла пена. Конечно, лучше до этого не доводить и предотвратить такие последствия еще с самого начала.

Таким образом, при использовании более дешевого порошка или порошка для ручной стирки в стиральной машине просто добавьте небольшое количество соды вместе с ним. Она при необходимости "погасит" пену.

5. Поможет устранить пятна

Сода будет действенной во время устранения многих видов пятен. Поскольку она достаточно мягкая, то такое средство можно использовать практически на любой ткани. С помощью соды можно удалять пятна от масла, жира, различных видов пищи и других загрязнений.

Для устранения пятен содой нужно будет приготовить кашеобразную смесь. Для этого смешать столовую ложку средства с небольшим количеством воды, чтобы консистенция была, как у густой сметаны. Далее нанести смесь на пятно и оставить на 15 минут. Если материал прочный, можно потом потереть пятно этой смесью. Далее постирать вещь полностью.

6. Очистите стиральную машину

Также сода поможет очистить стиральную машину. Но лучше использовать для этого кальцинированную соду. Берем 10 г такого средства, смешиваем его со 150 г лимонной кислоты и добавляем в отсек для стирального порошка в машинке.

Далее нужно запустить стирку без одежды внутри барабана. Выбираем режим с самой высокой температурой и запускаем машинку.

Читайте также: