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Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете

24 сентября 2021, 17:04

Это нормально - проходить фазы, когда вы часто чувствуете усталость.

Усталость
Если вы не видите причин, по которым вы устаете, возможно, у вас дефицит витаминов. / Hollyver35 / flickr.com

Недостаток сна - не единственный фактор, вызывающий постоянную усталость. Это нормально - проходить фазы, когда вы часто чувствуете усталость, и обычно мы можем винить работу, проблемы в отношениях, утрату близких, новорожденного ребенка, стресс, плохое психическое здоровье или слишком много поздних ночей.

Если вы не видите причин, по которым вы устаете, возможно, у вас дефицит витаминов. Express.co.uk представляет несколько лучших добавок, которые можно принимать, если вы все время устали.

Если вы не можете понять, почему вы так устали, возможно, причиной усталости является дефицит витаминов.

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B12

Витамин B12 необходим организму для выработки здоровых красных кровяных телец, поэтому, если у вас мало витамина B12, у вас может развиться анемия.

Когда вы страдаете анемией, у вас недостаточно здоровых эритроцитов, чтобы доставлять кислород к тканям вашего тела.

Из-за этого вы чувствуете усталость и слабость, и никакое количество сна не поможет.

Лучший способ получить B12 в своем рационе - это есть мясо, яйца, рыбу, грибы шиитаке и молочные продукты.

По мере того, как вы становитесь старше или страдаете определенными заболеваниями, такими как воспалительные заболевания кишечника, становится труднее усваивать B12.

Если вы веган или вегетарианец, у вас больше шансов получить низкий уровень B12, и вы можете принимать витамин B12 в виде добавок или в виде инъекций.

Железо

Недостаток железа, обычно в результате кровопотери или беременности, может вызвать усталость и недостаток энергии.

Железодефицитная анемия обнаруживается примерно у пяти процентов девочек в возрасте от 11 до 18 лет.

Если у вас железодефицитная анемия, у вас низкий уровень эритроцитов, и вам потребуются таблетки железа, чтобы восполнить недостающее железо.

Ваш терапевт может проверить вас на дефицит и назначить вам сильнодействующие таблетки, которые нужно принимать в течение шести месяцев вместе с апельсиновым соком.

Витамин Д

Причиной вашей усталости вполне может быть низкий уровень витамина.

Если вам не хватает витамина D, ваши кости и мышцы будут слабыми, и у вас будет более высокий риск ухудшения здоровья опорно-двигательного аппарата, такого как рахит, остеомаляция и падения.

Когда кожа контактирует с солнечным светом, ваше тело может вырабатывать сам витамин, но способов получить его через пищу не так уж и много.

Витамин D содержится в тунце, лососе и обогащенных продуктах, таких как молоко, апельсиновый сок и хлопья, но самый простой способ убедиться, что вы получаете достаточно витамина D, - это выходить на улицу на 15-20 минут в день.

Кроме того, вы можете принимать добавки с витамином D, чтобы повысить свою энергию, иммунитет и силу.

Витамин С

Витамин С не вырабатывается организмом, поэтому он является неотъемлемой частью рациона.

Этот витамин необходим для здоровья и восстановления вашей кожи, костей, зубов и хрящей.

Усталость - один из первых признаков дефицита витамина С, наряду с покраснением десен, появлением синяков и кровотечений, болями в суставах и неровностями кожи.

Прогнозируется, что 25 процентов мужчин и 16 процентов женщин из малообеспеченных или материально обездоленных слоев населения имеют чрезвычайно низкий уровень витамина С.

Вероятность дефицита витамина С выше, если вы придерживаетесь очень строгой диеты, зависимы от наркотиков или алкоголя, курите или имеете заболевание, которое влияет на способность организма переваривать и усваивать пищу, например болезнь Крона.

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