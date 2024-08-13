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Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри

Даяна Швец
13 августа 2024, 17:00
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Онкобольной Кейт Миддлтон игры Гарри и Меган Маркл уже сидят в печенках, поэтому она старается максимально "отстраниться" от всей драмы.
Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри
Больная Кейт Миддлтон отстранилась от Меган и Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_, instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон окончательно "устала от игр принца Гарри и Меган Маркл". Такую версию выдвинуло издание Heat.

Жена принца Уильяма присоединилась к своей семье в шотландском замке Балморал, где они отдыхают с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и принцессой Анной.

Однако принц Гарри и Меган Маркл в списке приглашенных не находятся. Их исключили из-за вражды с королевской семьей Великобритании.

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По версии источника издания Heat, больная раком Кейт сейчас ставит основной акцент на на лечении рака, а от драмы вокруг Сассекских пытается "отстраниться".

"Кейт и Уильям запретили все, что связано с Меган и Гарри, поскольку этим летом они берут тайм-аут, чтобы насладиться так необходимым отдыхом и провести время с семьей. Они решили создать жесткий кордон, чтобы защитить ее от всех стрессов и расстройств, которые создают Гарри и Меган, что, разумеется, негативно влияет на ее физическое здоровье, а также на ее психическое здоровье", - рассказал инсайдер.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - жена наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Кстати, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Как известно, недавно 42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила причину ее отрыва от публичной жизни: ей диагностировали рак после запланированной операции на брюшной полости в начале этого года, и она проходит то, что она назвала "профилактической" химиотерапией.

Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри
Биография Кейт Миддлтон/ Инфографика Главред

"Уильяму надоело видеть, как взволнованной и тревожной становилась Кейт каждый раз, когда Меган и Гарри делали или говорили что-то, что негативно повлияло на них", - добавил источник.

Также стало известно о том, что Кейт отстраняется от всего, что касается Гарри и Меган, а взамен наслаждается "длительными прогулками с Уильямом и проведением качественного времени с детьми".

Принцесса Уэльская "занимается только тем, что приносит ей настоящую радость и внутреннее спокойствие".

Кейт Миддлтон - последние новости:

Недавно Кейт Миддлтон появилась в новом видеоролике, приуроченного к завершению Олимпиады-2024. Принц и принцесса Уэльские на видео поздравили британских спортсменов с их успехами на Олимпийских играх в Париже и поблагодарили их за прекрасное зрелище от имени британского народа.

Кроме этого, источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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