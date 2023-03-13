Успешные огородники никогда не выбрасывают старую картошку и очистки: как их используют

Картофельные очистки – бесплатный и эффективный способ удобрения различных растений.

Куда применить старый картофель и очистки / скриншот YouTube

Кожура от старого картофеля может оказаться полезной не только в кулинарии, но и в садоводстве. Многие садоводы и огородники знают, что картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения для растений и не только.

Что можно сделать из кожуры картофеля?

Кожура от старого картофеля можно использовать не только для удобрения растений, но и для приготовления различных народных средств от болезней растений, например, от мучнистой росы. Кожуру также можно использовать в качестве компоста для улучшения почвы.

Какие растения любят картофельные очистки?

Картофельные очистки стоит сохранить до конца весны, поскольку они отлично подходят для удобрения овощных культур, таких как помидоры, огурцы, баклажаны, а также для цветов, например, для роз, гладиолусов, лилий.

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Картофельные очистки богаты калием, который способствует развитию корневой системы растений и укреплению их иммунитета.

Как использовать картофельные очистки в качестве удобрения?

Картофельные очистки можно использовать как свежие, так и засушенные. Свежие очистки можно просто закопать в землю на глубину 5-10 см. Засушенные очистки нужно измельчить и смешать с почвой. Но не забывайте, что картофельные очистки содержат много крахмала, поэтому использовать их в больших количествах не стоит, чтобы не вызвать гниение корней растений.

Что делать со старой картошкой?

Старую картошку также можно использовать как удобрение для растений или как компост для улучшения почвы - это бесплатный и эффективный способ удобрения растений.

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