Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопу

Гороскоп на август 2022/ depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга больше других подвержены разрушительному чувству зависти. Успехи других для них, это не повод порадоваться, а перемыть косточки.

О том, кто из знаков в последнем месяце лета сможет достичь головокружительных успехов и найти любовь, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали три представителя гороскопа, которые могут болезненно воспринимать достижения окружающих. Они часто считают их незаслуженными.

Телец

Трудолюбивые Тельцы, которые привыкли работать не покладая рук, чтобы добиться своих целей, частенько поглядывают на успехи других. Зачастую, чувство зависти посещает представителей земного знака, когда им кажется, что на кого-то удача свалилась с неба. Щедрые дары на золотом блюдечке, без особых усилий могут раздражать и подпортить настроение Тельцам.

Близнецы

Представители знака стихии воздуха люди с подвешенным языком и множеством знакомых и друзей. Они сильно зависят от мнения окружающих и о том, какое впечатление производят на людей. Им во всем нужно быть лучшими и "эта выскочка", которая затмила их драгоценную персону, может вызвать бурю внутреннего негодования, подкрепляемого завистью.

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Рыбы

Рыбы не из тех, кто легко порадуются хорошим новостям других. Чужие успехи вызывают в душе представителей зависть. Если у кого-то вышло лучше, для Рыб это не стимул к росту и самосовершенствованию своих навыков, а поражение. Они ревностно относятся и к вещам и к людям.

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