УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопу

17 июля 2022, 17:43

Воспринимают чужие достижения, как собственное поражение.

Гороскоп август 2022
Гороскоп на август 2022/ depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга больше других подвержены разрушительному чувству зависти. Успехи других для них, это не повод порадоваться, а перемыть косточки.

О том, кто из знаков в последнем месяце лета сможет достичь головокружительных успехов и найти любовь, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали три представителя гороскопа, которые могут болезненно воспринимать достижения окружающих. Они часто считают их незаслуженными.

Телец

Трудолюбивые Тельцы, которые привыкли работать не покладая рук, чтобы добиться своих целей, частенько поглядывают на успехи других. Зачастую, чувство зависти посещает представителей земного знака, когда им кажется, что на кого-то удача свалилась с неба. Щедрые дары на золотом блюдечке, без особых усилий могут раздражать и подпортить настроение Тельцам.

Близнецы

Представители знака стихии воздуха люди с подвешенным языком и множеством знакомых и друзей. Они сильно зависят от мнения окружающих и о том, какое впечатление производят на людей. Им во всем нужно быть лучшими и "эта выскочка", которая затмила их драгоценную персону, может вызвать бурю внутреннего негодования, подкрепляемого завистью.

Читайте такжеНовая работа, неожиданные деньги и большое счастье: 3 знакам зодиака невероятно повезет в августе

Рыбы

Рыбы не из тех, кто легко порадуются хорошим новостям других. Чужие успехи вызывают в душе представителей зависть. Если у кого-то вышло лучше, для Рыб это не стимул к росту и самосовершенствованию своих навыков, а поражение. Они ревностно относятся и к вещам и к людям.

Читайте также:

гороскоп Рыбы гороскоп Телец гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:08

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка Британии

18:59

Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерямиВидео

18:36

"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы МедведеваВидео

18:35

Россияне бредят новыми "победами" после обстрела ОдессыВидео

18:24

Путин делает самому себе медвежью услугумнение

Реклама
18:11

Гороскоп на завтра 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

18:03

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

17:58

Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефонВидео

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернетсяВидео

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

17:43

Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопуВидео

17:36

В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в УкраинеВидео

17:08

Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17:01

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:55

"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - ПентагонВидео

16:30

"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажемВидео

16:26

Медведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТОВидео

16:21

Убивать и сжигать - единственный план Путина: у Зеленского отреагировали на приказ захватить ХарьковВидео

15:59

Срочник "Бандит" сбил "иглой" уже шестой русский самолет и хочет еще: видео героя

15:56

Российская ракета в Виннице убила жену известного украинского баянистаВидео

Реклама
15:40

Путин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворитаВидео

15:39

Передовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУВидео

15:31

Украина не будет бить по России, а вот с Крымским мостом может "что-то случиться" - АрестовичВидео

15:27

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

15:22

Под "Червону калину" в исполнении скрипачей: в Виннице попрощались с 4-летней Лизой, которую убила ракета РФВидео

14:59

Путин – ЛГБТ-клоун: швейцарцы "опустили" президента РФ, Москва истерит и грозит судомВидео

14:51

Путин потерял уже 50 тыс. своих солдат: они либо убиты , либо ранены - британский адмиралВидео

14:51

Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

14:43

"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев - перехватВидео

14:28

Армия Украины сковала войска РФ на юге: враг терпит удар за ударом и не может наступатьВидео

14:25

"России, как избитой собаке придется уходить": в РФ запугивают родственников отказниковВидео

14:16

В Москве угрожают "сокрушительным ударом" по Киеву: там паникуют из-за Крымского мостаВидео

13:41

"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

13:22

Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО – командующий британских ВВС

12:37

У Путина собрались отказаться от SWIFT и ищут "помощи" у Китая и ТурцииВидео

12:35

"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост

12:16

Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформациюВидео

11:52

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичВидео

10:59

Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведкаВидео

10:58

В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцевВидео

Реклама
10:32

В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре городаВидео

10:19

ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

09:40

Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

09:22

Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогодыВидео

08:57

Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войныВидео

08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять