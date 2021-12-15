Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливым

Финансовый гороскоп на 2022 год / depositphotos.com/

Зачастую в новогоднюю ночь люди желают друг другу не только крепкого здоровья и семейного благополучия, но и достатка и денежного процветания. Финансовая стабильность – один из ключиков, которыми открывается дверь счастья. Кому из знаков больше всего повезет с деньгами в 2022 году?

Ранее мы писали, что финансовый гороскоп на 2022 год сулит одному из представителей зодиакального круга солидный достаток и невероятное увеличение доходов.

Астрологи выделили 5 знаков-счастливчиков наступающего года, которые не только сумеют укрепить свое финансовое положение, но и рационально воспользоваться полученными средствами.

Лев

Огненные Львы попали в список везунчиков благодаря тому, что не торопятся принимать важные решения. Вы знаете, что импульсивные поступки, которые продиктованы эмоциями, зачастую обречены на провал, поэтому принимаете решения, руководствуясь логикой и холодным расчетом. Такой рациональный подход, несомненно, будет отражаться на росте материального благополучия. Главное, не впадать в крайности и не взваливать на свои плечи проблемы других. Помощь должна быть взаимной, не стоит тратить время – самый главный ресурс 2022 года – на тех, кто не спешит с ответными действиями.

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Дева

Новый год 2022 будет временем, когда потенциал Дев достигнет максимума. Вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки и лидерские качества. Чрезвычайно продуктивный год. Расположение планет располагает к творчеству и нестандартным идеям и решениям. Однако вам необходимо соблюдать золотую средину, бешеный рабочий ритм без полноценного отдыха "посадит" батарейку и приведет к эмоциональному выгоранию.

Весы

Спокойствие и размеренная неспешность в делах принесет Весам свои плоды. В 2022 году ваши способности договориться с любым человеком будут просто ошеломляющими. Проводить переговоры, заводить деловые знакомства и искать оптимальное решение, которое удовлетворит все стороны – с этим вы будете справляться на ура. Весам, которые задействованы в сфере продаж можно ожидать успешного периода. Для представителей знака удачными будут деловые поездки в июне, июле и начале зимы. Звезды советуют Весам не спешить с крупными приобретениями и хорошо обдумывать эту возможность.

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Козерог

Практичные и расчетливые Козероги не суетясь выполняют свою работу и ожидают звездного часа. Такой поход к делам весьма импонирует Черному Водяному Тигру, которые щедро одарит представителей знака земной стихии. В финансовой сфере тактика Козерогов будет самая выигрышная, поэтому их по праву можно назвать счастливчиками, у которых получится укрепить материальное положение и обеспечить финансовую стабильность.

Рыбы

Стихия 2022 года – Вода, поэтому Рыб тоже не обойдет стороной денежная удача. Чтобы улучшить свое благосостояние, представителям знака нужно искать себя в новых начинаниях. Любые перемены принесут интересные события и расширят круг полезных знакомств. Это время благоприятно для смены места работы и деятельности или открытия собственного дела. Финансового успеха можно достичь отбросив спешку и торопливость – принимать важные решения нужно заручившись логикой, а не эмоциями.

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