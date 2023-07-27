Успеете законсервировать: три способа, как дольше сохранить огурцы свежими

Главред расскажет, как хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими.

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Как дольше сохранить огурцы свежими / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето - разгар сезона огурцов. Этот период многие ждут с нетерпением для того, чтобы насладиться и напитать организм витаминами. Также многие ожидают сезона огурцов, чтобы приготовить консервацию на зиму. Однако в больших объемах огурцы могут быстро портиться, а порченный продукт всегда жаль. Мы расскажем, как можно дольше сохранить этот фрукт свежим.

Как дольше сохранить огурцы свежими - первый способ

Самый распространенный и достаточно простой способ - это хранение огурцов в полиэтилене. Для того, чтобы они долго хранились, необходимо увлажнить марлю и покрыть плоды сверху, не закрывая при этом полиэтиленовый пакет. Периодически увлажняя марлю, огурцы с хранением в таком способе могут храниться и около 10 дней.

Где и как правильно хранить свежие огурцы - второй способ

Также для хранения огурцов не плохо подойдет еще один вариант хранения. Каждый плод можно завернуть в бумажное полотенце, после чего сложить в целлофановый пакет. Таким образом огурцы могут храниться на протяжении двух недель.

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Как сохранить свежие огурцы в холодильнике

Помимо прочего, есть менее распространенный способ - хранение огурцов в воде. Таким образом можно сохранить огурцы на протяжении 3-4 недель.

Необходимо наполнить миску водой на 1-2 сантиметра хвостиками вниз поместить в нее огурцы и отправить емкость в отделение для овощей. Воду в емкости нужно менять ежедневно.

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