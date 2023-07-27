УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Успеете законсервировать: три способа, как дольше сохранить огурцы свежими

Елизавета Бельмас
27 июля 2023, 16:28
17
Главред расскажет, как хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими.
Как дольше сохранить огурцы свежими
Как дольше сохранить огурцы свежими / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето - разгар сезона огурцов. Этот период многие ждут с нетерпением для того, чтобы насладиться и напитать организм витаминами. Также многие ожидают сезона огурцов, чтобы приготовить консервацию на зиму. Однако в больших объемах огурцы могут быстро портиться, а порченный продукт всегда жаль. Мы расскажем, как можно дольше сохранить этот фрукт свежим.

Как дольше сохранить огурцы свежими - первый способ

Самый распространенный и достаточно простой способ - это хранение огурцов в полиэтилене. Для того, чтобы они долго хранились, необходимо увлажнить марлю и покрыть плоды сверху, не закрывая при этом полиэтиленовый пакет. Периодически увлажняя марлю, огурцы с хранением в таком способе могут храниться и около 10 дней.

Где и как правильно хранить свежие огурцы - второй способ

Также для хранения огурцов не плохо подойдет еще один вариант хранения. Каждый плод можно завернуть в бумажное полотенце, после чего сложить в целлофановый пакет. Таким образом огурцы могут храниться на протяжении двух недель.

видео дня

Как сохранить свежие огурцы в холодильнике

Помимо прочего, есть менее распространенный способ - хранение огурцов в воде. Таким образом можно сохранить огурцы на протяжении 3-4 недель.

Необходимо наполнить миску водой на 1-2 сантиметра хвостиками вниз поместить в нее огурцы и отправить емкость в отделение для овощей. Воду в емкости нужно менять ежедневно.

Также вам может быть интересно:

огурцы лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

15:53 Мир
ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится

ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится

15:49 Украина
Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

15:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:28

Успеете законсервировать: три способа, как дольше сохранить огурцы свежими

16:20

Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке

16:12

Не пропустите этот момент: когда выкапывать чеснок в 2023 году

16:10

Почему 29 июля нельзя ни в коем случае месить тесто: старые приметы и запреты

16:01

"Требует, чтобы я изменила имя ребенку": женщину возмутил приказ свекрови

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
16:01

Предприниматель Кацуба: Диджитализация - кратчайший путь обеспечить доверие между бизнесом и государством

15:54

В США новым холостяком стал 71-летний мужчина

15:53

Пригожина увидели в Санкт-Петербурге, куда Путин приехал на форум с Африкой

15:50

ВСУ дадут ракеты ATACMS и истребители: Свитан назвал сроки завершения войныВидео

Реклама
15:49

ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится

15:04

Свитан рассказал, какие сценарии готовит Россия против Украины на осень

14:49

Жена Григория Решетника рассказала про скорое появление девочки в их семье

14:35

Путин скрежетал зубами: Гундяев эпично опозорился на форуме с диктаторомВидео

14:31

3 продукта, которые нельзя консервировать в домашних условиях

14:28

Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

13:49

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 15 ноября

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от ХарланВидео

13:41

Рада приняла решение: Ткаченко уволили с должности министра культуры

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

Реклама
13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

Реклама
09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять