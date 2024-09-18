Усика задержали в Польше: причина не укладывается в голове - польские СМИ

Правоохранители в аэропорту по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета товарища Усика.

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Причины задержания Усика в аэропорту Польши / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Во вторник вечером, 17 сентября, украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова вместе с его тренером.

Причиной этого издания Przeglad Sportowy и ESPN называют якобы "непригодное состояние для полета".

Сообщается, что звезда бокса приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда хотел вылететь на тренировочный сбор в Валенсию (Испания). Это место, где боксер активно готовится к реваншу против Тайсона Фьюри. Как известно, бой состоится 21 декабря 2024 года.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Свой комментарий польскому изданию Przeglad Sportowy дал промоутер чемпиона Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка. По его словам, правоохранители в аэропорту по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета товарища Усика. В свою очередь спортсмен выдвинул ультиматум, что сам не полетит, и был против задержания друга.

ESPN со ссылкой на собственные источники также подтвердило, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс после того, как представитель авиакомпании решил, что у них "непригодное состояние для полета".

По данным собеседника издания, Усик объяснил, что с ними все в порядке, но истощены после почти 14-часовой поездки из Киева. Из-за языкового барьера и категорической позиции боксера они были задержаны.

Задержание Александра Усика - новости по теме

Ранее о том, что украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, сообщил депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Нардеп опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как группа мужчин в военной форме выводят Усика из помещения. После короткого разговора с поляками спортсмен заложил руки за спину.

Как известно, Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове. Чемпион поблагодарил дипломатов за поддержку, а также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично способствовал решению его вопроса.

Сам Зеленский также рассказал подробности задержания Усика. Он заявил, что очень возмущен таким отношением поляков к боксеру.

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