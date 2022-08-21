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Усик победил Джошуа во второй раз!

21 августа 2022, 02:07

Большую часть боя спортсмены провели на равных, стремительно и технично атакуя друг друга.

Усик Джошуа
Бой Усик Джошуа результаты / скриншот

Чемпион мира по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик победил британца Энтони Джошуа по очкам.

Бой продлился все 12 раундов, и интрига, кто победил, оставалась вплоть до объявления победителя по решению судей.

Сражение состоялось на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия).

Усик Джошуа: как проходил бой

Первые три раунда спортсмены проводили разведку. В четвертом раунде спортсмены начали вступать в клинч. На последних секундах раунда Усик провел мощную атаку, но она не завершилась успехом. В пятом раунде боксеры набрали скорость и начали боксировать всерьез. Кроме того, в пятом раунде Джошуа попал Усику в паховую зону. В шестом раунде на правом глазу Джошуа стал заметен отек.

Александр Усик перед боем
Александр Усик перед боем

Середину боя боксеры провели практически на равных - никто не уступал центр ринга, и оба боксера пытались технично атаковать. Джошуа старался работать по корпусу украинца, пытаясь сбить дыхание соперника, Усик же работал в основном по голове и пытался перехитрить британца.

Усик
Прямое попадание Усика по Джошуа

Во время чемпионских раундов Джошуа начал агрессивно атаковать украинца. Девятый раунд был за Джошуа, но в следующем раунде Усик ответил мощной атакой.

В десятом раунде Джошуа снова ударил украинца ниже пояса, тем не менее вскоре Усик провел успешную атаку по голове Джошуа.

За несколько секунд перед окончанием десятого раунда британец пропустил зрелищный удар.

Последние несколько раундов ни один из боксеров не уступил сопернику и динамично обменивались атаками.

"Я посвящаю этот поединок своему государству, Вооруженным силам Украины и всем, кто его защищает", - заявил Усик после победы.

"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать вообще", – добавил он.

Напомним, Усик – Джошуа 2 состоялся через 11 месяцев после их первого боя, когда Усик победил британца. Бой несколько раз переносили из-за войны в Украине.

Отметим, Джошуа на 10 килограмм тяжелее Усика и гораздо выше.

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