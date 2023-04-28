Усик под Бахмутом 'засыпал' оккупантов 120-мм минами

Известный украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил лично передать "привет" российским оккупантам.

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Усик на передовой / скриншот: Главред, іnstagram.com/sergeigulevatenko

Боксер Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков и лично "угостил" их 120-мм снарядами.

При этом, как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из "подарков" свой автограф, а также лозунги "Слава Украине" и "живет Беларусь".

Усик оставил автограф на мине / скриншот Twitter: 2uwmp

видео дня

Усик под Бахмутом "накрывает" оккупантов / скриншот: Telegram-канал Главред

Смотрите видео о том, как Александр Усик отомстил оккупантам за украинцев:

Также в Сети появилось видео, на котором военнослужащие вместе с боксером Александром Усиком отметили, что находятся в поселке Нью-Йорк, который находится в Бахмутском районе. Поэтому можно понять, на каком направлении фронта спортсмен находился.

"Нью-Йорк наш! Следующий Крым и Донецк!",- отметил Усик.

Усик в Нью-Йорке в Донецкой области / скриншот: Telegram-канал Главред

Видео, как наши Нью-Йорк обороняют:

Напомним, что известный украинский боксер в супертяжелом весе 35-летний Александр Усик находится на передовой. Он поехал туда, чтобы поддержать украинских защитников. Говорит, что его вдохновили раненые солдаты, которых он увидел в госпитале.

Стоит упомянуть, что в начале полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ворвались в дом украинского чемпиона Александра Усика в Ворзеле. Жена боксера рассказала, какие 2 вещи оккупанты украли из дома.

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