Усик под Бахмутом 'засыпал' оккупантов 120-мм минами

Боксер Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков и лично "угостил" их 120-мм снарядами.
При этом, как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из "подарков" свой автограф, а также лозунги "Слава Украине" и "живет Беларусь".
Смотрите видео о том, как Александр Усик отомстил оккупантам за украинцев:
Также в Сети появилось видео, на котором военнослужащие вместе с боксером Александром Усиком отметили, что находятся в поселке Нью-Йорк, который находится в Бахмутском районе. Поэтому можно понять, на каком направлении фронта спортсмен находился.
"Нью-Йорк наш! Следующий Крым и Донецк!",- отметил Усик.
Видео, как наши Нью-Йорк обороняют:
Напомним, что известный украинский боксер в супертяжелом весе 35-летний Александр Усик находится на передовой. Он поехал туда, чтобы поддержать украинских защитников. Говорит, что его вдохновили раненые солдаты, которых он увидел в госпитале.
Стоит упомянуть, что в начале полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ворвались в дом украинского чемпиона Александра Усика в Ворзеле. Жена боксера рассказала, какие 2 вещи оккупанты украли из дома.
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