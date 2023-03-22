Урожая не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

Мы расскажем, что можно и что нельзя садить рядом с картошкой.

Что нельзя сажать рядом с картошкой / pixabay.com

Картофель - один из самых популярных овощей на огороде. Однако, при выборе растений для посадки рядом с картошкой, есть несколько факторов, которые следует учитывать.

Мы расскажем, что можно и что нельзя садить рядом с картошкой.

Что нельзя сажать рядом с картошкой?

Существует ряд растений, которые не рекомендуется сажать рядом с картошкой. Среди них:

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Фрукты и ягоды. Фруктовые деревья "заглушают" картофель, мешаю развиваться клубням. Картофель, в свою очередь, мешает усвоению деревьями фосфора и азота.

Тыквенные. Картофель и овощи семейства тыквенных подвержены общей болезни – фитофторозу. Особенно часто эта напасть поражает огурцы.

Допустимо располагать их на грядках рядом только в том случае, если огурцы находятся в парнике.

Паслёновые. Кроме самого картофеля, к паслёновым относятся помидоры, баклажаны и перцы. Из-за того, что они принадлежат одному семейству, подвержены одинаковым заболеваниям.

Клубника. Клубнику и землянику часто поражает проволочник. Если эти растения посажены рядом, он полакомится и картофелем.

Что можно посадить рядом с картошкой?

Некоторые растения могут быть полезны для картошки, так как помогают защитить ее от вредителей или улучшают качество почвы. Среди них:

Фасоль

Горох

Кукуруза

Тыква

Кабачки

Редис

Морковь

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