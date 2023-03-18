Урожай вырастет на 30%: зачем замачивать семена огурцов и помидоров в соде

Семена нуждаются в специальной обработке перед попаданием в почву.

Семена огурцов и помидоров можно замачивать в соде, чтобы уберечь растения от болезней/ ua.depositphotos.com, открытые источники

Сода незаменима не только на кухне во время приготовления пищи. С ее помощью также можно решить многие бытовые проблемы, в том числе и те, которые касаются сада и огорода. Не стоит забывать об этом средстве и при подготовке семян к высеванию в почву, ведь специальная обработка поможет избавиться от одной из самых распространенных проблем, которая преследует растения.

Что дает сода для растений

С помощью этого средства можно очистить семена от возбудителей различных болезней растений. Кроме этого, обработанные соответствующим образом семена могут принести больше урожая, чем необработанные.

Но стоит правильно обрабатывать семена содой. Нужно приготовить специальный раствор, положив 10 г соды на 1 литр воды. В эту смесь поместить семена на сутки. Далее достать их и хорошо промыть чистой водой. Промывать нужно особенно тщательно, чтобы остатки соды не отправились вместе с семенами в почву – это может навредить растению.

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После промывания семена нужно немного подсушить, чтобы они стали сыпучими, и высеять в почву. Такая процедура сделает различные болезни нестрашными для ваших растений.

Вред соды для растений

Однако при использовании этого способа стоит помнить о некоторых предостережениях. Так, "передозировка" содой может быть опасной для растений. Поэтому указанную выше дозировку нельзя увеличивать. А после обработки, как мы уже писали выше, нужно хорошо промыть семена.

Соду можно также применять для опрыскивания уже крупных растений. В таком случае концентрация вещества будет еще меньше – на 10 литров нужно сыпать 50 г соды. Превышать такую дозировку не стоит, чтобы не обжечь листочки растения. Опрыскиванием водой с содой можно защитить растения от мучнистой росы и грибницы.

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