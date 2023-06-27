Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

Чем полить помидоры чтобы они зацвели - важные советы опытных огородников.

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Плохо цветут помидоры - что делать / УНИАН

Вопрос получения богатого и качественного урожая помидоров можно положительно решить, соблюдая простые и действенные советы опытных садоводов и огородников.

Многие из рекомендаций содержат советы по опрыскиванию растений для получения хорошего урожая. Этого не стоит опасаться, ведь такая процедура безвредна, в случае соблюдения основных правил.

Чем опрыскивать помидоры

Для получения богатого урожая знатоки рекомендуют опрыскивать помидоры специальным раствором.

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Порядок действий:

в ведре воды разведите 5-10 граммов борной кислоты;

полученной смесью опрыскивайте помидоры, особенно если на ни уже есть цветки.

Чем полить помидоры для лучшего цветения

Для лучшего цветения помидоров специалисты советуют поливать растение смесью из нескольких ингредиентов.

Порядок действий:

в литре молока разведите 30 капель йода;

тщательно перемешивая, добавьте столовую ложку перекиси водорода;

получившийся раствор разведите в 9 литрах воды.

Порядок действий:

в трех литрах воды тщательно размешайте 300 грамм золы;

прокипятите смесь в течении получаса;

настой перелейте в ведро, добавьте мыло и дайте настояться сутки.

Чем полить помидоры для завязывания плодов

Для хорошей завязи помидоры рекомендуется обрызгать раствором йода. Процедура не сложная и довольно эффективная.

Порядок действий:

в литр воды добавить стакан нежирного молока;

влить 5 капель йода;

тщательно перемешать состав и использовать для обработки томатов.

Чем полить помидоры чтобы плодоносили

Органические добавки могут благотворно сказаться на качестве и обили урожая томатов.

Что добавляют в полив помидоров:

Дрожжи;

Золу;

Гумат (Гумат 7+ или Гумат 9+);

Йод.

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