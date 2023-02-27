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Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущей

27 февраля 2023, 19:59
Удобрение из кофейной гущи поможет не только сделать урожай более богатым, но и защитит его от вредителей.
помидоры, кофе
Зачем поливать рассаду помидор кофейным жмыхом / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Совсем скоро начнется сезон подготовки к работе в саду и огороде, а именно - сезон рассад. Многие люди уже начинают подыскивать идеальные для себя семена и удобрения, чтобы плоды были самыми лучшими.

Ведь так радует глаз красивый, яркий и сочный помидор на грядке. А ведь далеко не у каждого получается добиться такого идеального плода. Часто семена могут не прорости или рассада быстро начинает засыхать. Однако оказывается, помочь вырастить нереальные помидоры может обычный кофе, а точнее - кофейная гуща.

Удивительно, но опытные люди, которые занимаются рассадой и огородом, обратили внимание на то, что кофейная гуща является идеальным удобрением, ведь она стимулирует рост и улучшает питание растений. Заметьте, это вообще не химия, так что можно не переживать о возможных нитратах в ваших плодах.

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Как приготовить удобрение из кофе

Садоводы по-разному используют кофейную гущу для подкормки. Кто-то использует жидкую подкормку, а кому-то больше нравится сухая. В любом случае и тот, и другой вариант дает отличный результат.

Чтобы приготовить жидкую подкормку, нужно собрать в отдельную емкость осадок от выпитого кофе. Это используется для полива огорода. Однако не нужно этот метод применять на комнатных растениях, потому что вы рискуете спровоцировать появления плесени в ваших цветочных горшках.

Что касается сухой подкормки, то этот процесс забирает больше времени. Вам нужно тщательно высушить жмых от кофе. Уже сухое кофе необходимо смешать с землей. Это удобрение лучше всего хранить в бумажных пакетах или стеклянных банках.

Как удобрять грунт кофейным жмыхом

Если вы хотите использовать кофе в качестве удобрения во время полива помидор, то лучше изначально развести его водой. После того как вы польете растение таким удобрением, его можно начать поливать обычной водой. Таким образом питательные вещества смогут просочиться в грунт и пропитать корни.

Точно также можно использовать и сухой уже компостный кофе. Такой кусочек лучше добавить в воду, хорошо размешать, после чего повторить все то, что и с жидкой подкормкой.

Стоит отметить, что во время посева кофейное удобрение можно добавлять в каждую лунку и поливать большим количеством воды. Также можно разбросать жмени сухого кофейного жмыха на поверхности почвы вокруг саженца.

Вы можете вкопать кофе на глубину 4 см, главное перемешать его с верхним слоем почвы. Этот вариант поможет вам избежать пересыхания грунта.

Садоводы отмечают, что не нужно брать много кофе при подкормке, ведь это может образовать корочку, что помешает поступлению кислорода к корням. А еще не спешите добавлять кофе в грунт, если семена еще не проросли. Это может замедлить момент проращивания.

В чем польза кофейной гущи для растений

Самым большим плюсом такого удобрения является то, что в нем нет химических примесей. Кроме того, садоводы утверждают, что кофейная гуща служит отличным защитником растения от садовых вредителей: муравьев, слизней, улиток, тли. Для лучшего эффекта можно опрыскивать саженцы помидор кофейным раствором. Также этот аромат отпугнет кошек и других животных, которые любят справлять нужду на огороде.

Отмечается, что кофейная гуща содержит калий, марганец, азот, кальций, фосфор, магний. По данным садоводов, компост с кофейным жмыхом повышает урожайность в 2 раза.

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