Урожай будет радовать до поздней осени: что можно садить на огороде в июне

Июнь - подходящая пора для продолжения посадки многих растений. Главред расскажет, что можно сажать в открытый грунт в июне.

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Что можно садить на огороде в июне / коллаж: Главред, фото: instagram dacha_sad_natali

В начале лета можно продолжать посадку растений, которые могут плодоносить до поздней осени. Мы расскажем, что можно сажать в открытый грунт в июне, чтобы дольше радоваться свежим продуктам.

Что можно садить на огороде в июне - упор на зелень

Как известно, зелень - это клетчатка и огромная масса полезных элементов. Именно этот продукт необходимо добавлять в салаты и прочие блюда для того, чтобы обогащать организм необходимыми веществами.

В июне моно сажать такую зелень как салат. Этот вид растения зреет каждые 25 дней и сажать его можно практически каждые две недели.

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Также неплохо посадить в июне петрушку, шпинат и базилик. Эту зелень нужно сажать, когда угрозу понижения температуры минимальна и погода теплая.

Помимо прочего, конечно, не будет лишним укроп. Его необходимо сажать ближе к концу месяца и вы увидите, как в течение 35 дней вы сможете порадоваться первой сорванной зелени.

Какие цветы можно посадить в саду в июне - будут радовать до заморозков

В июне в грунт можно посеять семена. которые отличаются тем, как максимально быстро всходят и расцветают.

Красивую клумбу можно увидеть довольно скоро и радовать глаз на будет до первых морозов.

Посадить в клумбу в июне стоит такие цветы, как календулу, бархатцы, космею и вьющиеся цветы. Семена этих цветов можно сеять в грунте и быть уверенным в долгом цветении.

Что можно посадить в июне в Украине - овощи

Среди овощей, которые стоит высадить в июне - достаточно много популярных растений. Все они важны для организма человека, а значит стоит их посадить. В июне хорошо выращивать огурцы, горох, тыкву и кабачки, также морковь и буряк. Помимо прочего, можно также посадить зеленый лук.

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