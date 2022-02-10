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Они есть в каждом холодильнике: какие продукты вызывают прыщи

10 февраля 2022, 05:43
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Ухаживать за кожей можно не только извне, а и "изнутри" – для этого нужно внести изменения в наш рацион.

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Какие продукты вызывают прыщи и акне/ womenstalk, Укринформ

Пища сама по себе не является прямой причиной появления акне и прыщей однако она влияет на обострение проблемы. В то же время, если подкорректировать свой рацион и исключить из него продукты, употребление которых сказывается на коже, вы можете избавиться от прыщей или уменьшить их количество.

Акне является хроническим заболеванием, и человек может иметь к нему генетическую предрасположенность, рассказывает нутрициолог София Рожко в Instagram.

Проблема возникает в сальной железе. Постепенно к ней подключается гиперкератоз (нарушение отшелушивания), а далее – гиперсекреция и гипертрофия сальной железы, вызывающая воспаление, нарушение микробиома кожи.

Большое значение имеет правильный уход за кожей. Однако ухаживать за ней можно не только внешне, но и внутренне, пересмотрев свой рацион. Если вы ищете эффективный способ избавиться от прыщей, вам может помочь диета для проблемной кожи, склонной к высыпаниям.

Какие продукты вызывают прыщи

Нутрициолог советует исключить из своего рациона следующие продукты, употребление которых провоцирует появление прыщей и акне и не дает состоянию кожи улучшиться:

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1. Молоко

Этот продукт содержит инсулиноподобный фактор роста( IGF-1), который стимулирует работу сальных желез. Во время исследований ученые нашли связь молока, мороженого и возникновения акне. Творог и твердый сыр не имеют такого влияния на появление высыпаний.

По словам нутрициолога, лучше на месяц ограничить все молочные продукты, и потом вводить их в рацион по одному. Если после употребления какого-то из них появляются или усиливаются акне – лучше отказаться от этого продукта и полностью исключить его из рациона.

2. Пища с высоким гликемическим индексом

К этой категории продуктов относятся сладости, сладкие напитки и фреши, а также рафинированные продукты. Они оказывают влияние на уровень инсулина и работу сальных желез.

3. Богатые углеводами продукты в сочетании с молоком

Если вы привыкли пить капучино после того, как съели пиццу или пасту, то такое сочетание ударной дозы углеводов с напитком, которые содержит молоко, сразу отразится на коже. Такие пищевые привычки точно не помогут избавиться от прыщей, а лишь обострят проблему.

4. Глютен

Пока что достоверно неизвестно, действительно ли глютен влияет на появление прыщей и акне, ведь не было проведено соответствующих исследований, рассказывает нутрициолог. Однако, по ее словам, на практике часто такая связь весьма заметна – у пациентов с непереносимостью глютена есть акне, а ограничение употребления продуктов, которые его содержат, помогает уменьшить количество прыщей.

Чтобы избавиться от прыщей с помощью отказа от этих продуктов, нужно понаблюдать за своей кожей от 2 до 4 недель, а уже тогда корректировать план действий.

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