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Употребление жареной еды приближает смерть: как готовить любимые блюда без опаски за свою жизнь

2 августа 2022, 11:46

Эксперты рассказали, как правильно нужно готовить блюда на масле.

Жареное, картофель фри
Жареное, картофель фри / pixabay.com

Жареные блюда намного вреднее, нежели блюда на пару, духовке или приготовлены при помощи варки. Эксперты в один голос говорят - есть жареное вредно.

Диетолог Светла Фус утверждает, что есть несколько причин беспокоится любителям есть жареную курочку или другие блюда в масле:

  • Первая и более других известна: жирность! Жарят традиционно на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее, например вареного. Процесс жарки изменяет качество еды и в разы увеличивает ее калорийность, возникает избыток жира в еде. Что мы можем делать? Самое простое и радикальное – использовать другие способы приготовления пищи. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Пункт второй: обугливание. Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем глубже прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи. Неприятно и вредно. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Пункт третий, ключевой: канцерогены. Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Как они возникают? У каждого жира/масла своя "точка дымления". Это температура, при которой масло в буквальном смысле дымится. Наверняка вы видели это своими глазами. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены. Испорченное масло на сковороде? Выливайте его, теперь оно ядовитое! ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Дело в масле

В привычной для нас рафинированной подсолнечной она составляет около 230 градусов. А вот, например, у популярного ныне оливкового масла "экстра вирджин" - от 160 до 216 градусов. Животные жиры дымят при 150 -250 градусах.

Корка образуется при температуре около 140-160 градусов Цельсия. Однако на плите сковорода может накалиться и до 300 градусов, поэтому любой жир можно перегреть. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.

"Сердечкники", не ешьте жареного

В Гарвардском университете подчеркивают, что жареные продукты несут риск для сердца отчасти потому, что они провоцируют воспаление. Но сколько порций хрустящего картофеля фри нужно, чтобы повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Ученые объединили результаты 17 исследований жареной пищи и таких проблем, как сердечные приступы, закупорка коронарных артерий, сердечная недостаточность и инсульт. В исследованиях приняли участие более полумиллиона человек.

Читайте такжеИзысканные жареные кабачки: небанальный рецептИсследователи также изучили данные еще шести исследований, оценивающих связь между употреблением жареной пищи и преждевременной смертью. В этих исследованиях приняли участие более 750 000 человек. Люди, которые ели больше всего жареной пищи каждую неделю, на 28% чаще имели проблемы с сердцем по сравнению с людьми, которые ели меньше всего.

Каждая дополнительная порция жареной пищи весом 114 граммов в неделю увеличивает общий риск на 3%. Но анализ не показал, что люди, которые ели много жареной пищи, с большей вероятностью умирали преждевременно. П

Помимо провоцирования воспаления, жареная пища часто также содержит много натрия и вредных насыщенных жиров. Если вы решите побаловать себя ими, делайте это экономно. И избегайте продуктов, обжаренных на животных жирах; вместо этого выбирайте продукты, обжаренные на растительных маслах.

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