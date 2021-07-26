Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний

Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара в крови / УНИАН

Картофель - это богатый питательными веществами овощ, который часто попадает на обеденные тарелки. Несмотря на универсальность и питательную ценность корнеплодов, их употребление в пищу может представлять скрытый риск для здоровья.

Проблемы в первую очередь связаны с содержанием углеводов в овощах.

Как объясняет Harvard Health, "они содержат много углеводов, которые организм быстро переваривает, вызывая скачок, а затем падение уровня сахара и инсулина в крови".

С технической точки зрения это означает, что корнеплоды имеют высокий гликемический индекс (ГИ).

Реклама

Читайте такжеВ Украине стремительно гниет картофель на полях из-за ливней: что будет с ценами

GI - это рейтинговая система для продуктов, содержащих углеводы - она ​​показывает, насколько быстро каждый продукт влияет на ваш уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается отдельно.

Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара в крови - это может повысить риск развития диабета 2 типа.

Более того, "похожий на американские горки эффект высокой пищевой гликемической нагрузки может привести к тому, что люди снова почувствуют голод вскоре после еды, что может затем привести к перееданию", - предупреждает Harvard Health.

"В долгосрочной перспективе диета с высоким содержанием картофеля и так же быстро перевариваемых продуктов с высоким содержанием углеводов может способствовать ожирению, диабету и сердечным заболеваниям".

Исследования показывают, что увеличение веса вызывает особую озабоченность.

В исследовании, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, отслеживались диеты и образ жизни 120 000 мужчин и женщин в течение 20 лет.

Исследователи были в первую очередь озабочены тем, как небольшие изменения в выборе продуктов питания способствовали увеличению веса с течением времени.

Они обнаружили, что люди, которые увеличили потребление картофеля фри и печеного или пюре, со временем набирали больше веса - дополнительно на 1,5 и 0,5 кг каждые четыре года соответственно.

Более того, люди, которые уменьшили потребление этих продуктов, набрали меньше веса, как и люди, которые увеличили потребление других овощей.

Риск, который картофель представляет для развития сердечно-сосудистых заболеваний, может быть связан с высоким кровяным давлением - предвестником сердечно-сосудистых проблем.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили более 187 000 мужчин и женщин в трех крупных американских исследованиях.

Они сравнили людей, у которых в месяц было меньше одной порции печеного, пюре или вареного картофеля, чипсов или чипсов, и людей, которые ели четыре или более порций в неделю.

Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления был на 11% выше, если участники ели четыре или более порций печеного, вареного или пюре в неделю, и на 17% выше риск для картофеля фри (чипсов) по сравнению с людьми, у которых было меньше одна порция в месяц.

Исследователи не обнаружили повышенного риска при более высоком потреблении чипсов.

Тем не менее, часть чипсов в исследовании была намного меньше по весу, чем другие формы картофеля (28 г чипсов по сравнению с 113 г картофеля фри), так что, возможно, меньшее количество картофеля повлияло на результаты.

Подтверждая эту ассоциацию, исследование показало, что замена порции картофеля на порцию овощей может снизить риск высокого кровяного давления.

Однако у исследования есть некоторые ограничения.

"Этот тип исследования может показать только связь, а не причинно-следственную связь. Таким образом, мы не можем сделать вывод, что картофель вызывает высокое кровяное давление, и мы не можем объяснить причину результатов, увиденных в исследовании", - отметила Виктория Тейлор, старший врач-диетолог British Heart Foundation.

"Также важно отметить, что это исследование, проведенное в США, где диетические рекомендации и рекомендации отличаются от британских".